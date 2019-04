Tempo, Torszenen, teilweise Spektakel und Dramatik - all das bot die Partie der Europacup-Anwärter 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg am Sonntag (28.04.2019). Am Ende hatten die "Wölfe"beim 4:1 (1:1)-Auswärtssieg das bessere Ende für sich. Adam Szalai (9.) hatte die TSG in Führung gebracht, William (41.) glich aus. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann brachte den VfL auf die Siegerstraße. Erst ließ er einen Kopfball von Wout Weghorst durch die Arme rutschen (69.). Auch beim dritten Gegentreffer von Maximilian Arnold aus spitzem Winkel (85.) sah Baumann nicht gut aus. Bei Weghorsts (88.) zweitem Treffer war er machtlos.

Es war der erste Sieg in Sinsheim seit sechseinhalb Jahren für den VfL, der nun wieder mitten drin ist im Kampf um die internationalen Plätze. Hoffenheim musste nach vier Siegen in Folge eine bittere Niederlage hinnnehmen und hat vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. "Wir haben das Spiel mehr als verdient gewonnen. Das Mehr-Wollen, den Gegner quälen war ausschlaggebend" , freute sich VfL-Trainer Bruno Labbadia am Sportschau-Mikrofon.