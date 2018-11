Hoffenheim setzte sich am Ende mit 2:1 gegen den FC Augsburg durch. Es war bereits der vierte Sieg in Folge für das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga. Andrej Kramaric (65.) und Reiss Nelson (83.) eine Minute nach seiner Einwechslung trafen für die TSG , Alfred Finnbogason hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (69.).

Langeweile über weite Strecken

Lange Zeit war die Partie allerdings eine zähe Angelegenheit. Beide Teams legten vor allem Wert auf die Defensive, zogen sich weit zurück und machten so die Räume eng. Die Folge waren Querpässe oder lange Bälle in den Strafraum des Gegners. Dennnoch erspielten sich die Gastgeber in der Anfangsphase ein wenig Überlegenheit. Schon in der 7. Minute hätten die Hoffenheimer in Führung gehen können. Der Brasilianer Joelinton vergab die Möglichkeit.

Auch die Gäste näherten sich ab und zu dem gegnerischen Tor. Caiuby hatte per Kopf eine gute Chance (15.). Im Gegenzug hatte dann erneut Joelinton die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit, scheiterte mit einem Kopfball aber an Augsburgs Keeper Andreas Luthe (16.). Danach hatte die Begegnung kaum Höhepunkte zu bieten. Die Hoffenheimer wirkten als Folge der zahlreichen englischen Wochen müde, der FCA kontrollierte das Spiel ohne große Mühe. Auch nach einer halben Stunde passierte so gut wie nichts vor den Toren, die Partie verkam zum Langweiler. Erst in der 42. Minute wurde es wieder aufregend, Hoffenheims Stürmer Adam Szalai verzog aus kurzer Distanz.

Glückliches Händchen

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber den Hebel zunächst nicht umlegen. Der TSG fehlte das Tempo, zudem leisteten sich die Nagelsmann-Schützlinge ungewöhnlich viele Fehler im Spielaufbau. Augsburg kam kaum unter Druck und ließ nichts anbrennen. In der 65. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst vergaben Philipp Max und Finnbogason innerhalb weniger Sekunden zwei Großchancen für den FCA . Im direkten Gegenzug traf der Kroate Kramaric nach Vorarbeit von Joelinton. Die Augsburger waren nur kurz geschockt, der Ausgleich durch Finnbogason ließ nicht lange auf sich warten. Doch dann stellte Hoffenheims Trainer Nagelsmann von Vierer- auf Dreierkette um und bewies mit der Einwechslung von Nelson (82.) ein glückliches Händchen.