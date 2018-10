SGE startet aggressiv

Offenbar immer noch berauscht vom 4:1 gegen Lazio Rom drei Tage zuvor in der Europa League traten die Frankfurter in Sinsheim vom Anpfiff weg mutig und aggressiv auf. Die erste Chance hatte allerdings Hoffenheim durch Nico Schulz (14.), dessen Schuss Makoto Hasebe im Strafraum blockte. Das Spiel beider Manschaften war zunächst von vielen Fehlpässen geprägt, so dass kein richtiger Spielfluss aufkam.

TSG trifft zweimal Aluminium

Nach einer knappen halben Stunde wurde es turbulent. Erst parierte Frankfurts Keeper Kevin Trapp im Sitzen einen Kopfball von Adam Szalai, den Abpraller köpfte Ishak Belfodil an die Latte. Im Gegenzug fiel Rebic nach einem Zweikampf mit Stefan Posch im Hoffenheimer Strafraum theatralisch, Schiedsrichter Daniel Siebert verweigerte zu Recht den Elfmeterpfiff. Hoffenheim drückte weiter. Kerem Demirbay (39.) traf mit einem Lupfer erneut nur Aluminium.

Eine Minute später verwandelte Rebic die erste echte Frankfurter Chance eiskalt, als er den Ball über den zu weit aufgerückten Oliver Baumann ins Tor lupfte. Sekunden nach Wiederanpfiff legte der starke Jovic aus 14 Metern nach.

Gelb-Rot für Rebic

Neue Hoffnung schöpften die Hoffenheimer, die unter der Woche schon in der Champions League 1:2 gegen Manchester City verloren hatten, als Rebic (64.) nach einem dummen Foul an der Mittellinie mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die TSG warf nun alles nach vorne und hatte durch einen Hackentrick von Szalai (64.) und einen Distanzschuss von Demirbay (67.) gute Möglichkeiten. Der nach einer Stunde eingewechselte Nelson machte es dann kurz vor Schluss mit dem 1:2 noch einmal spanend. Doch SGE-Schlussmann Trapp hielt in der Nachspielzeit den Sieg fest.