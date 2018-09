BVB setzt auf die "intelligenten Laufwege" von Reus

Borussia Dortmund ist mit sieben Punkten gut in die neue Bundesliga-Saison gestartet und trifft am Samstag (22.09.2018) im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer auf die TSG Hoffenheim.

BVB sammelt in Brügge Selbstvertrauen

Während der BVB in der Königsklasse unter der Woche mit dem 1:0-Sieg beim FC Brügge weiteres Selbstvertrauen sammelte, spielte die TSG bei Schachtar Donezk 2:2-unentschieden. Mit diesem Resultat konnten die Kraichgauer beim ersten Champions-League-Ausflug der Clubgeschichte gut leben, obwohl sie den Ausgleich erst kurz vor Spielende kassierten. " Mit breiter Brust gehen wir hier raus ", sagte TSG-Kapitän Kevin Vogt nach der Partie.

Reus rückt wohl in die Angriffsmitte

Wie schon in Brügge droht Dortmund aufgrund muskulärer Probleme erneut der Ausfall von Torjäger Paco Alcacer. " Wir wissen noch nicht, ob ein Einsatz möglich ist ", sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag (20.09.2018). Für ihn würde wohl Marco Reus in die Angriffsmitte rücken. " Durch seine intelligenten Läufe kann er immer ein, zwei Chancen kreieren. Das ist wichtig für uns ", so Favre. Zudem erzielte Reus den letzten BVB-Treffer gegen die TSG, weiß also, wie es geht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Fakten zum Spiel: Der BVB hat zwar nur eins der vergangenen elf Duelle mit Hoffenheim verloren, wartet bei der TSG allerdings auch seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Letztes Spiel: Am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit verlor der BVB in Sinsheim mit 1:3. Reus erzielte dabei den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Personal: Sicher ausfallen werden Raphael Guerreiro und Ömer Toprak. Dagegen steht Thomas Delaney beim BVB nach überstandenen Knieproblemen vor einer Rückkehr in das Team.