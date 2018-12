Tabellenführer Borussia Dortmund will sich in der Winterpause zurückhalten. Der Kader von Trainer Lucien Favre ist mit 29 Spielern so groß, dass es eher darum gehen dürfte, ihn zu verkleinern. Der Japaner Shinji Kagawa könnte sich Richtung Spanien orientieren, der häufig verletzte Sebastian Rode spielt in der Rückrunde wieder für Eintracht Frankfurt. Der defensive Mittelfeldspieler Dzenis Burnic gilt als Kandidat für eine Ausleihe. Abwehrspieler Julian Weigl, der in der Hinrunde oftmals nur zweite Wahl war, soll dagegen keine Freigabe für einen Wechsel im Winter erhalten.

Bayern halten sich bedeckt

Bayern München will dem BVB in der Rückrunde die Tabellenführung streitig machen. Ob der Klub für die geplante Attacke in der Winterpause personell aufrüstet, ist offen. "Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen" , sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Wir planen einige Sachen am Transfermarkt" , bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Wenn sich etwas ergibt, machen wir was in der Winterpause. Wenn nicht, dann im Sommer. Aber wir kommentieren keine Gerüchte." Zuletzt war über einen 80-Millionen-Euro-Transfer von Frankreichs Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid spekuliert worden. Zudem hatte sich Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig selbst bei den Bayern ins Gespräch gebracht.

Leipzig holt Talente

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick bleibt in Sachen Werner gelassen. Er rechnet nicht mit einem kurzfristigen Weggang des Nationalstürmers. Um die anvisierte Champions-League-Qualifikation nicht mehr herzuschenken, haben die Sachsen schon zwei hoffnungsvolle Talente verpflichtet. So kommt Amadou Haidara von RB Salzburg zu Leipzig. "Es gibt in seinem Alter nicht viele Spieler, die über so großes Potenzial verfügen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um die Nachfolge von Naby Keita anzutreten" , sagte Rangnick über den 20-jährigen Nationalspieler aus Mali. Zuvor hatte er schon den 19-jährigen Tyler Adams von Red Bull New York verpflichtet.

Frankfurt holt Rode zurück

Bei Borussia Mönchengladbach halten sich Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Verteidiger Andreas Christensen vom FC Chelsea. "Die Thematik kommt auf, weil Andreas bei uns zwei fantastische Jahre hatte. Aber die Frage stellt sich für uns momentan wirklich nicht. Wir haben mit Matthias Ginter und mit Nico Elvedi wirklich eine top Innenverteidigung" , sagte Trainer Dieter Hecking.

Europapokal-Kandidat Eintracht Frankfurt hat aus Dortmund Sebastian Rode ausgeliehen. Die Frankfurter suchen im defensiven Mittelfeld einen Ersatz für den verletzten Lucas Torro, der nach einer Leistenoperation noch länger fehlen wird.

Der VfL Wolfsburg strebt eine Kaderverkleinerung an. Und Einkäufe? "Wenn etwas Gutes dabei ist und zur Entwicklung der Mannschaft passt, haben wir immer die Augen offen" , sagte Trainer Bruno Labbadia.

Weinzierl: "Wir brauchen Neuzugänge"

Die Augen offen haben auch die Klubs im Tabellenkeller. Markus Weinzierls Wünsche für den Abstiegskampf sind umfassend. "Wir brauchen natürlich alle Spieler fit, wir brauchen Neuzugänge, wir brauchen eine gute Vorbereitung, brauchen einen guten Start" , zählte der Trainer des VfB Stuttgart auf. Eine erste Maßnahme, um den nächsten Abstieg nach 2016 zu verhindern, ist die Verpflichtung von Alexander Esswein, der bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen wird. Weinzierl kennt den Außenbahnspieler aus Augsburg. Es werden "noch ein oder zwei" weitere Neuzugänge kommen, kündigte Sportvorstand Michael Reschke an: "Es ist teilweise kompliziert." Timothy Weah von Paris Saint-Germain, die Dortmunder Rode, Kagawa und Maximilian Philipp, aber auch Sandro Wagner von den Bayern oder der Mönchengladbacher Patrick Herrmann werden als Zugänge gehandelt.

Schindler zu Nürnberg?

In Nürnberg wird über Offensivmann Kingsley Schindler vom Zweitligisten Holstein Kiel spekuliert. Sportvorstand Andreas Bornemann bleibt vorsichtig. "So viel Geld werden wir definitiv nicht haben" , sagte er über mögliche Transfers, die mit Blick auf den angestrebten Klassenerhalt ein finanzielles Risiko bedeuten könnten.

Auch Hannover sucht drei bis vier Verstärkungen: einen Innenverteidiger, einen Flügelspieler, einen Stürmer. Wer das ist, ist nicht bekannt. Gehandelt wird zurzeit nur Ibrahim Meite von Cardiff City.

Pfannenstiel gleich mal gefordert

Lutz Pfannenstiel, der am 16. Dezember bei Fortuna Düsseldorf sein neues Amt als Sportvorstand antrat, hat ebenfalls viel Arbeit vor sich. Weil der Kader von Trainer Friedhelm Funkel vor allem über die Physis um Erfolge kämpft, brauchen die Fortunen vor allem Ergänzungsspieler wie etwa den Kieler Schindler, den linken Verteidiger Jonas Knudsen von Ipswich Town oder als zentralen Mittelfeldmann den Mönchengladbacher Lászlo Bénes. Die Pfannenstiel-Herausforderung wird dabei im finanziellen Bereich liegen: Bei einem Plus von 1,6 Millionen Euro, das die Fortuna im Aufstiegsjahr machte, wird sich Pfannenstiel hauptsächlich um Leihmaßnahmen kümmern können.

Frist bis 31. Januar

Gewechselt werden kann bis 31. Januar. Anträge und Vertragsunterlagen müssen bis spätestens 18.00 Uhr über das Transfer-Online-Registrierungssystem der Deutschen Fußball Liga gestellt und eingereicht werden.

red/sid/dpa | Stand: 28.12.2018, 08:44