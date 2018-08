Bayern München und Paris Saint-Germain, das ist in diesem Transfersommer schon für sich allein eine brodelnde Gerüchteküche. Jetzt soll Defensivspieler Juan Bernat vor einem Wechsel in die französische Hauptstadt stehen. Die Ablöse für den Spanier, der einen Vertrag bis 2021 bekommen soll, liegt angeblich bei 15 Millionen Euro.

Zudem soll der Klub von Trainer Thomas Tuchel Interesse an einer Verpflichtung von Bayern-Rückkehrer Renato Sanches haben. Der war 2016 von Benfica Lissabon gekommen, konnte sich in München aber nie richtig durchsetzen und war zuletzt an den FC Swansea ausgeliehen.

Ein Wechsel von Jerome Boateng nach Paris scheint derweil vom Tisch zu sein. Und das obwohl zuletzt sogar Gerüchte die Runde machen, dass für ihn im Tausch Julian Draxler in die Bundesliga zurückkehren könnte.

Dortmund will Kader verkleinern

Ganz andere Sorgen hat da Borussia Dortmund. Wegen des Überangebots an Mittelfeldspielern würde Trainer Lucien Favre den Kader gerne verkleinern. So könnten Shinji Kagawa, Nuri Sahin und Sebastian Rode den Verein verlassen. An Kagawa soll der FC Sevilla interesseirt sein, Sahin wird mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht. Auch von Dzenis Burnic, Jeremy Toljan und Alexander Isak würde sich der Klub wohl gerne noch trennen.

Trapp vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt

Pokalsieger Eintracht Frankfurt steht offenbar vor einer Rückholaktion seines ehemaligen Keepers Kevin Trapp. Dies berichteten mehrere Medien, darunter die "Frankfurter Rundschau". Demnach befinde sich der 28-Jährige bereits in der Stadt. Weil Trapp bei Paris Saint-Germain hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola derzeit nur dritter Torwart ist, wäre eine Leihe denkbar. Eintracht Frankfurt gab auf Nachfrage keinen Kommentar dazu ab. "Wir haben nichts zu vermelden" , hieß es.

Caldirola zieht es nach Hause

Werder Bremens Abwehrspieler Luca Caldirola steht vor einem Wechsel in seine Heimat. "Bei Luca ist Bewegung drin. Es kann sein, dass das nach Italien geht" , bestätigte Werders Sportchef Frank Baumann. Der 27 Jahre alte Caldirola war 2013 von Inter Mailand nach Bremen gekommen.

Schlägt der FC Schalke 04 etwa nochmal zu? Angeblich ist der Klub an Nicolas Pepe vom OSC Lille dran. Scheitern könnte der Transfer an der Ablösesumme in Höhe von angeblich rund 20 Millionen Euro. Schließlich hat sich Schalke gerade erst die Dienste von Sebastian Rudy gesichert. Einen neuen Verein suchen darf sich Johannes Geis.

Wolfsburg an Cornet dran, Leipzig an Lookmann

Der VfL Wolfsburg ist da wohl mit Maxwel Cornet von Olympique Lyon einen Schritt weiter. Cornet durchlief in Frankreich alle U-Nationalmannschaften, läuft aber inzwischen für die Elfenbeinküste auf.

Für RB Leipzig wird das Werben um Offensivspieler Ademola Lookmann vom FC Everton zur Hängepartie. Der Stürmer war schon in der vergangenen Saison ausgeliehen, Leipzig würde ihn gerne erneut verpflichten.

Der VfB Stuttgart ist interessiert an einer Leihe mit Kaufoption von Carlos Mané von Sporting Lissabon. Hertha BSC möchte derweil Derrick Luckassen von der PSV Eindhoven ausleihen. Hannover 96 sucht noch einen Abwehrspieler. Kandidaten sind Papy Djilobodji (Sunderland), Timm Klose (Norwich City) und Serdar Tasci (ohne Verein).

Hoffenheim will Nelson

Auch Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim ist noch auf der Suche. Der Klub will Reiss Nelson vom FC Arsenal für ein Jahr ausleihen. Der 18 Jahre alte Offensivspieler gilt als schneller, talentierter und dribbelstarker Spieler. Bei den Kraichgauern soll der "Gunners"-Profi eine zusätzliche Option für Trainer Julian Nagelsmann sein, dem nach Ausfällen von Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Dennis Geiger und Lukas Rupp ein wenig die Alternativen ausgegangen sind.

red/sid/dpa | Stand: 30.08.2018, 11:54