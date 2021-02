Schalke 04: Mustafi kommt, Kabak geht

Am letzten Tag des Tranferfensters in Deutschland ging es beim FC Schalke 04 am Montag nochmal rund. Der abstiegsbedrohte Bundesligst verleiht den türkischen Innenverteidiger Ozan Kabak bis zum Saisonende an den englischen Meister FC Liverpool. Die Engländer besitzen zudem eine Kaufoption. Als Ersatz kommt vom FC Arsenal Weltmeister Shkodran Mustafi. Das gaben die Königsblauen am Montagabend bekannt.

"Diese Wechsel muss man aus zwei Perspektiven betrachten: Wirtschaftlich ergibt der Transfer von Ozan Kabak für Schalke 04 extrem viel Sinn, gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie“ , sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider in einer Vereinsmitteilung. "Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass wir mit Shkodran Mustafi einen sehr guten Innenverteidiger verpflichten konnten, der die sportliche Lücke, die Ozan unzweifelhaft hinterlässt, füllen wird."

Mustafi als Ersatz für Kabak

Mustafi spielte in London zuletzt kaum noch eine Rolle und erhofft sich vom Wechsel ins Ruhrgebiet mehr Spielpraxis. Der Vertrag bei Arsenal läuft im Sommer aus und wird wohl nicht verlängert, sodass der Innenverteidiger sich zudem für einen neuen Arbeitgeber empfehlen möchte. Schalkes Deal mit Mustafi ist zunächst als Leihe angelegt.

Der Innenverteidiger soll den verliehenen Kabak positionsgetreu im Kader ersetzen. Der 20-jährige Kabak hatte in dieser Spielzeit häufig mit Verletzungen zu kämpfen und konnte daher sein Potenzial selten abrufen. Er verlor zudem seinen Stammplatz. In England soll Kabak bei Liverpool eine Lücke schließen. Der englische Meister muss zurzeit aufgrund von Verletzungen auf Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip drei Innenverteiger ersetzen.

red | Stand: 01.02.2021, 23:04