Bundesliga - viel Bewegung auf dem Trainermarkt

Name: René Weiler

Geburtsdatum: 13.09.1973

Bundesligaspiele als Trainer: 0

Letzter Arbeitgeber: RSC Anderlecht

Freigestellt am: 18. September 2017

Besondere Kennzeichen: Heuerte nach der Entlassung beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg in Anderlecht an und leitete dort die Geschicke des Vereins in der Champions League.