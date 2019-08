Die prominenten Bundesliga-Vertreter verurteilten zwar die rassistischen Aussagen des Schalker Aufsichtsratschef, sie befürworteten allerdings eine Rückkehr des milliardenschweren Unternehmers nach der selbst verordneten dreimonatigen Auszeit.

Funkel: " Müssen alle ein bisschen runterkommen "

" Clemens hat eine Aussage getätigt, die nicht geht. Er hat sich in der Wortwahl vergriffen. Was jetzt mit ihm gemacht wird, halte ich nicht für in Ordnung. Er wird ja regelrecht geschlachtet ", sagte Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf beim Fußball-Gipfel der Rheinischen Post (Dienstag, 13.08.2019).