Nach vier Gelben Karten werden die Trainer in der Bundesliga und 2. Liga fortan für ein Spiel gesperrt. Das beschloss die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) am Mittwoch in Berlin mit großer Mehrheit. Geldstrafen wird es im Falle dieser Sanktion zusätzlich aber nicht geben. Die Gelbe Karte von Robin Dutt ( VfL Bochum) am vergangenen Spieltag wird zudem noch nicht eingerechnet.

Viele Trainer sprechen sich gegen Strafen aus

Zahlreiche Trainer, darunter Julian Nagelsmann ( RB Leipzig), Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf) und Ante Covic (Hertha BSC ), hatten sich gegen die Regel ausgesprochen. "Warum soll ein Trainer schneller auf die Tribüne müssen als ein Spieler?" , fragte Nagelsmann schon Ende Juli und ergänzte: "Ich glaube einfach, dass der Schiedsrichter die Gelbe Karte viel schneller zeigen wird, als er dich früher auf die Tribüne geschickt hat."

Stand: 21.08.2019, 16:00