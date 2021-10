Es ist noch gar nicht so lange her, da schien es, als sei der klassische Mittelstürmer nicht mehr gefragt im Fußball. Pep Guardiola hatte eine sogenannte "falsche Neun" etabliert, eine hängende Spitze anstatt eines Stoßstürmers. Statt Größe und Torinstinkt waren vor allem technische Aspekte en vogue.

Doch in den vergangenen Jahren gab es einen Wandel zurück zur alten Tradition. Ein echter Torjäger ist wichtiger denn je - und die Bundesliga ist das beste Beispiel dafür.

Es nicht mehr nur Lewandowski

In den vergangenen Jahren war Robert Lewandowski recht einsam an der Spitze der Torschützenliste. Viermal in Folge wurde der Bayern-Stürmer bester Knipser in der Bundesliga, und das jedes Mal mit großem Vorsprung - 2017 waren er 14 Tore besser als der zweitbeste Torjäger, dann vier, dann sechs und vergangene Saison 13 Treffer.