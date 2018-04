Torjäger - die Einsamkeit des Robert Lewandowski

Schon seit der Winterpause ist die Luft quasi raus. Mit dem Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang nach London war der Kampf um die Torjägerkanone für die Saison 2017/2018 mehr oder weniger entschieden. Selten stand in dieser Statistik der Sieger bereits so früh fest.

Schwache Stürmer in der Bundesliga

26 Tore hat Robert Lewandowski vom FC Bayern in 26 Spielen bereits erzielt. Eine sehr starke Quote, keine Frage. Auch wenn international mit Mohamed Salah (FC Liverpool, 29 Tore in 32 Spielen) und Lionel Messi (FC Barcelona, 29 Tore in 31 Spielen) andere Spieler etwa genauso erfolgreich sind.

In der heimischen Liga gähnt hinter Lewandowski allerdings ein riesiges Loch. Das mag daran liegen, dass in der Liga die Tendenz weggeht vom klassichen Mittelstürmer und hin zu mitspielenden, offensiven Akteuren. Die Tore verteilen sich so auf mehrere Spieler pro Team.

Bei Bremen trifft fast jeder mal - aber niemand sehr oft

Ein gutes Beispiel ist Werder Bremen: Bei den Norddeutschen haben sich bereits 16 unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste eingetragen - bei insgesamt 33 Toren. Den internen Wettbewerb führt Max Kruse mit lediglich sechs Treffern an.

Und so ist nicht mehr ganz so verwunderlich, dass Aubameyang mit 13 Treffern noch immer auf dem zweiten Platz der Bundesliga-Torschützenliste steht - obwohl er nur 16 Spiele gemacht hat. Nils Petersen vom SC Freiburg hat den Gabuner immerhin eingeholt.