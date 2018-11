Abwehr - Timo Baumgartl (VfB Stuttgart): Der Innenverteidiger beendete in Nürnberg die Torflaute des VfB Stuttgart, als er nach einer Ecke in Stürmermanier den Ball im Tor versenkte. Aber auch in seiner Hauptaufgabe als Innenverteidiger glänzte Baumgartl, gewann starke 82 Prozent seiner Zweikämpfe und sorgte so dafür, dass die Nürnberger offensiv kaum in Erscheinung traten.