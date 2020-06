Schalke 04 - Tönnies tritt als Aufsichtsratschef zurück

Das bestätigte der Verein am Dienstagnachmittag (30.06.20). Der 64-Jährige war nach Corona-Fällen in seinem Fleisch-Unternehmen, dem sportlichen Niedergang der Schalker und wirtschaftlicher Not im Klub zuletzt massiv in die Kritik geraten.

Tönnies war seit 1991 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Auf den Tag ein Jahr vor seinem Rücktritt war er mit 69,6 Prozent der Stimmen abermals in das Gremium gewählt worden.

Würdigungen aus Vorstand und Aufsichtsrat

In der Mitteilung des Vereins würdigten die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider die Arbeit des seit langem mächstigsten Mannes auf Schalke: "Als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats hat Clemens Tönnies ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat. Wir wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, daher gebührt ihr unser höchster Respekt."

Dr. Jens Buchta, zweiter Mann im Aufsichtsrat hinter Tönnies, sagte: "Wir als Aufsichtsrat des FC Schalke 04 bedauern die Entscheidung von Clemens Tönnies sehr. Er hat das Gremium als Vorsitzender in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit seiner Mischung aus Bodenständigkeit und Dynamik geprägt, immer wieder war er der Motor, der wegweisende Prozesse angestoßen und federführend begleitet hat. Er wird mit seiner Erfahrung und Expertise in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender schwer zu ersetzen sein."

Stand: 30.06.2020, 15:52