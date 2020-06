Schalke nach Tönnies - Leere in schwierigen Zeiten

Was kommt nach Clemens Tönnies? Diese eine Frage hat viele Facetten. Bei einer Antwort hilft die Satzung des eingetragenen Vereins FC Gelsenkirchen-Schalke 04. Sie sieht vor, dass der "bei der letzten vorangegangenen Wahl stimmenhöchste Kandidat bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung" in den Aufsichtsrat rückt.

Am 30. Juni 2019, also genau ein Jahr vor dem Rücktritt von Tönnies, erhielt Matthias Rüter die meisten Stimmen hinter den beiden Gewählten. Er wird also bald einer von elf Räten sein.

Wo drückt der Schuh?

Bevor er sich zur Abstimmung stellte, beantwortete Rüter einen Fragenbogen der Ultras Gelsenkirchen. Auf die Frage, welche Ziele er nach einer möglichen Wahl verfolge, sagte der Unternehmensberater: "Ein wichtiger Teil meiner täglichen Arbeit ist die Analyse von Geschäftsmodellen: Wo drückt in einem Unternehmen der Schuh, wo liegen Potenziale brach, wo kann modernisiert werden, wo gibt es Einsparungspotenziale, wo muss investiert werden."

Es liest sich so, als sei Matthias Rüter eine gute Besetzung, denn seine Themen sind derzeit die Themen, die den Klub umtreiben. "Das Konzept zur zukunfstorientierten Neuausrichtung des FC Schalke 04 ist ausgearbeitet und geschrieben; es wartet auf seine Umsetzung", schreibt Clemens Tönnies in dem Brief, in dem er dem Ehrenrat, Aufsichtsrat und Vorstand des Klubs die Gründe für seinen Rücktritt nennt.

Der Brief liegt der Sportschau vor. Dort ist auch zu lesen: "Wir (Ehrenrat, Aufsichtsrat, Vorstand) haben den FC Schalke 04 mit Herzblut und hohem persönlichen Engagment erfolgreich durch viele Krisen geführt, aus denen wir immer gestärkt hervorgegangen sind."

Das werden viele Fans des FC Schalke 04 anders sehen, vermutlich auch die wenigen Mitglieder der Gremien, die Tönnies mal kritisch sahen oder ihm kritische Fragen stellten. Eines ist Schalke nachweislich gelungen: Der Klub hat jede Krise überstanden, von denen es einige gab. Tönnies half hier und da aus, mit Krediten über eines seiner Unternehmen, auch mit Bürgschaften.

Jeden Tag ein neues Thema

Am Morgen, bevor Tönnies zurücktrat, war eine vermeintliche Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen das aktuelle Thema auf dem Schalker Markt der Schlagzeilen. Es hatte das Thema Gehaltsobergrenze abgelöst, das wiederum das Thema des desolaten Saisonabschlusses ablöste, der wiederum von den Fanprotesten überschattet worden war.

Es ist auch erst ein paar Wochen her, dass es um einen Härtefallantrag ging, der selbst die Härte war, und um die die Entlassung von Fahrern, die teilweise für wenig Geld Jugendspieler von der Schule zum Training kutschierten und damit ihre Rente aufbesserten.

Kumpel? Malocher?

Der Kumpel- und Malocherklub bekam ein gewaltiges Imageproblem, der nach seinem rassistischen Ausfall im Herbst 2019 ohnehin wieder sehr kritisch beäugte Clemens Tönnies bekam die größte Ladung Ärger ab. Die Situation eskalierte, als sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizierten, die für Tönnies' Unternehmen Schweine zerlegten.

Sammelsurium an Verfehlungen

Sein Neffe Robert, mit dem er seit Jahren um Anteile der eigenen Firma in einem Rechtsstreit liegt, forderte den Rücktritt, Politiker kritisierten ihn wegen der mangelnden Kooperation bei der Bekämpfung des Virus, Fußballfans kritisierten ihn für ein Sammelsurium an Verfehlungen. Der Druck wuchs, aber es gab bis zum Zeitpunkt des Rücktritts keinen Hinweis darauf, dass es passieren wird.