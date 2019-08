"Wir brauchen noch Hintergrund-Informationen. Das ist eine Sache von Wochen, nicht von Monaten", sagte der Kommissions-Vorsitzende Nikolaus Schneider nach der Sitzung des vierköpfigen Gremiums am Donnerstag (15.08.2019) in der DFB-Zentrale in Frankfurt.

Tönnies per Telefon bei DFB-Ethikkommission zugeschaltet

Tönnies selbst war bei den Beratungen nicht anwesend. Man habe ihn telefonisch angehört - "und zwar sehr ausführlich", so Schneider. "Es war ein offenes, klares Gespräch", sagte er nach dem Telefonat mit Tönnies. Man versuche "sehr zeitnah" zu einer Entscheidung zu kommen. Neben dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland gehören dem Gremium Rechtsanwalt Bernd Knobloch, Rechtsanwältin Anja Martin und Betrugsermittlerin Birgit Galley an.