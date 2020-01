Am neunten Spieltag klappte es dann endlich mit dem ersehnten ersten Bundesliga-Saisonsieg: Paderborn bezwang Fortuna Düsseldorf zu Hause mit 2:0. Im Duell bei Borussia Dortmund am 22. November schien der zweite Saisonsieg zur Halbzeitpause schon klar: Paderborn führte mit 3:0, es fehlte dem jungen Team aber wie so oft die Nervenstärke - am Ende hieß es 3:3.