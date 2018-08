So lief die vergangene Saison

Die vergangene Saison lief durchwachsen und endete letztlich auf Rang neun. Damit war zwar das zuvor ausgerufene Minimalziel für die Saison erreicht, ärgerlich war die Platzierung aber vor allem deshalb, weil nur zwei Siege zum Einzug in den Europapokal fehlten. Das und die Spielweise der Borussen sorgten im Umfeld des Klubs für vernehmliches Grummeln. Kritik gab es sowohl an der teilweise lasch wirkenden Einstellung der Mannschaft als auch an Trainer Dieter Hecking.