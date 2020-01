So lief die Hinrunde

Die bisherige Bundesliga-Saison von Borussia Mönchengladbach lässt sich in einem Wort zusammenfassen: hervorragend. Insgesamt holte die Mannschaft von Trainer Marco Rose starke 35 Punkte und spielte damit die beste Hinrunde seit der Meistersaison 1976/77.

Durch einen 5:1-Erfolg gegen den FC Augsburg eroberte Gladbach am 7. Spieltag den Platz an der Tabellenspitze. Dieser wurde in der Folge sieben Mal verteidigt. In die Winterpause gingen die Fohlen schließlich als Zweiter hinter RB Leipzig. " Es war für uns eine sehr sehr gute Hinrunde. Nicht nur punktemäßig, sondern auch in der Entwicklung ", zog auch Trainer Rose ein durchweg positives Fazit.

Vor allem die Abwehr kristallisierte sich als Prunkstück heraus. Mit nur 18 Gegentreffern stellt das Team gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg die beste Verteidigung der Liga.