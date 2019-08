Teamcheck: Leverkusen mit Formtief vor dem Start

So lief die letzte Saison

Nach einem Fehlstart in die Saison mit drei Niederlagen in der Liga kam die Werkself in der Hinrunde nur phasenweise ins Rollen. Die Kritik an Trainer Heiko Herrlich wurde lauter, auch weil Bayer zu wenig aus seinem Potenzial machte. Obwohl Leverkusen die Hinrunde mit Siegen gegen Schalke und Berlin beendete und in Europa League sowie DFB-Pokal überwinterte, musste Herrlich im Winter gehen. Peter Bosz übernahm.

Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund veränderte den Spielstil der Rheinländer deutlich. Unter dem Niederländer spielte die Werkself offensiver und auch erfolgreicher - zumindest in der Liga. Während sich der Klub aus dem DFB-Pokal (gegen den 1. FC Heidenheim) und der Europa League (gegen FK Krasnodar) sang- und klanglos verabschiedete, sorgte der Bosz-Fußball in der Bundesliga für Furore. Mit 34 Punkten und 43:23 Toren schaffte Bayer in der Rückrunde noch den Sprung auf Platz vier und damit in die Champions League.

Wer kommt, wer geht

Mit Julian Brandt (wechselte zu Borussia Dortmund) hat die Werkself im Sommer nur einen Stammspieler verloren, der allerdings in der Halbserie unter Bosz seine besten Leistungen im Leverkusener Trikot gezeigt hatte und zu einem wichtigen Spieler avanciert war. Mit Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt) verließ ein Ergänzungsspieler den Verein. Einen großen Aderlass hat Bayer im Sommer demnach nicht erlitten.