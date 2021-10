VfB Stuttgart: Feiert Torhüter Florian Schock sein Bundesliga-Debüt?

Erster Pflichtspieleinsatz?

Bei einem Pflichtspiel des VfB stand der 20-Jährige allerdings noch nie zwischen den Pfosten. In der zweiten Mannschaft kommt Schock in dieser Spielzeit auf sieben Einsätze, bei denen er insgesamt zwölf Gegentore kassierte. Zuletzt, am Samstag gegen den TSV Steinbach, hielt er den Kasten allerdings sauber und spielte in dieser Saison zum ersten Mal zu Null. In der Regionalliga teilt sich Schock den Torhüter-Job mit Sebastian Hornung.

Seit September im Profikader

Der 1,99 Meter große Schlussmann wurde in Ostfildern geboren und wechselte vor fünf Jahren von den Stuttgarter Kickers zur Jugendabteilung des VfB. Erst im September rückte Schock von der U21 in den Profikader auf. Nachdem sich Jens Grahl im Sommer zur Eintracht nach Frankfurt verabschiedet hatte, war der Verein auf der Suche nach einem dritten Keeper. Im internen Duell setzte sich Schock damals gegen seinen Torwartkollegen Hornung durch.

SWR | Stand: 12.10.2021, 11:12