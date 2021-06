Silas gehört mit der vollen Milde des Gesetzes bestraft

Wem hat Silas Katompa Mvumpa eigentlich geschadet?

So einfach ist die Sache nicht. Ich bin kein Jurist, und letztlich müssen sich die Fachleute mit diesem Fall beschäftigen und ihn bewerten. Aber wenn ich eines über die Juristerei gelernt habe, dann, dass jedes Wort, jeder Punkt und jedes Komma zählen. Und da frage ich mich: Wer ist der Geschädigte?

Das deutsche Grenzregime hat Silas Katompa Mvumpa definitiv verletzt. Das ist allerdings in erster Linie dazu da, die BRD vor Terroristen, Mördern und Drogendealern zu schützen. Silas Katompa Mvumpa ist nichts davon.

Bleibt das fiskalische Interesse. Im Gesetzbuch steht: Für eine Aufenthaltserlaubnis muss ein Mensch nachweisen, dass sein "Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert ist". Wir reden hier von einem Bundesliga-Fußballer. "Einkünfte mindestens in Höhe des einfachen Sozialhilferegelsatzes zuzüglich der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie etwaiger Krankenversicherungsbeiträge" dürfte Silas locker erwirtschaften. Er brauchte also keinen falschen Namen, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen.

Wer ist eigentlich der Übeltäter?

Viel wichtiger erscheint mir jedoch die Frage: Wer ist eigentlich der Übeltäter?

Wie der VfB Stuttgart den Sachverhalt schildert, hat letztlich ein zwielichtiger Spielervermittler die falschen Papiere mit dem Namen "Wamangituka" besorgt. Zudem hat er den jungen Mann ausgenutzt und ihn systematisch isoliert. Demnach hatte der Spieler nicht einmal Zugriff auf sein eigenes Konto und war längst abhängig von seinem "Berater".

Wenn die Geschichte so stimmt, kann man Silas Katompa Mvumpa höchstens vorwerfen, das Spiel so lange mitgespielt zu haben. Aber der damals 19-Jährige wollte offensichtlich lieber dem Ball und seinen Träumen hinterherjagen, als sich um Zahlen und Paragraphen zu kümmern. War das naiv? Seine Abhängigkeit sollte sich jedenfalls im Strafmaß widerspiegeln.

Der Mann hat Courage bewiesen

Vor allem hat Silas Katompa Mvumpa in meinen Augen jedoch unfassbare Größe bewiesen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Kraft es braucht, so eine Lüge zwei Jahre lang aufrecht zu erhalten und sich bei jedem Gang in die Kabine, bei jedem Check-in im Spieler-Hotel und bei jedem Eintrag in den Spielberichtsbogen ein Stück weit selbst zu verleugnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Courage es braucht, dieses Konstrukt, an dem im Zweifel die Träume, das Einkommen und die gesamte Existenz eines Menschen hängen, offenzulegen und einzureißen - noch dazu vor den Augen seiner Chefs. Und die haben in meinen Augen geradezu vorbildlich reagiert, um das Problem endlich zu lösen und sich in der Öffentlichkeit schützend vor ihren Mitarbeiter gestellt.

Ja, Silas Katompa Mvumpa hat einen Fehler gemacht. Mit dem hat er jedoch weniger den Interessen der Bundesrepublik als sich selbst geschadet. Strafe muss sein - und zwar mit der vollen Milde des Gesetzes.

SWR | Stand: 09.06.2021, 13:57