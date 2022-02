Sandhausen schafft den Befreiungsschlag beim KSC

Terstroet genauer als der KSC

Karlsruhe war in dieser Phase stärker, aber vor dem gegnerischen Tor zu ungenau. Die Sandhäuser Konter wurden immer seltener. Doch kurz vor der Pause reichte den Gästen ein Standard zur Führung: Chima Okoroji flankte auf Terstroet, und der der köpfte zum 0:1-Halbzeitstand ein.

Karlsruhe kam mit Druck aus der Pause und hatte mit Hofmann gleich die erste Chance (46.). Doch der KSC spielte auch in der zweiten Halbzeit zu ungenau und gab Sandhausen dadurch die Chance, gefährlich zu kontern. So ergab sich in der 52. Minute die Riesenchance zur Sandhäuser 2:0-Führung: Terstroet auf Erich Berko, doch der traf den Ball nicht richtig. Anschließend waren auch Cebio Soukou (57.) und Erik Zenga (59.) zu ungenau im Abschluss. Im Gegenzug köpfte KSC-Verteidiger Daniel Gordon den Ball erneut an die Latte (72.).

Gondorfs Eigentor entscheidet das Spiel

Doch alles Aufbäumen half nichts, Sandhausen blieb stabil. Letztlich sorgte KSC-Kapitän Jerome Gondorf für die Entscheidung (85.). Zenga hatte den Ball in den Karlsruher Strafraum geflankt. Gondorf - völlig unbedrängt und mit aller Zeit der Welt - köpfte den Ball von der Strafraum-Kante nicht ins Aus, sondern ins eigene Tor. KSC-Keeper Gersbeck war völlig perplex und daher machtlos.