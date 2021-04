Nach knapp 20 Minuten übernahmen die Freiburger die Initiative. Die gesteigerten Bemühungen führten allerdings auch nicht zu Tormöglichkeiten. Die Partie hatte auch Mitte der ersten Hälfte kaum Höhepunkte zu bieten. Die Gäste erwachten erst in der 24. Minute aus ihrer Lethargie. Der Distanzschuss des Dänen Robert Skov klatschte aber an die Latte. Im Anschluss wurden die Hoffenheimer stärker, die TSG-Führung lag in der Luft. Florian Grillitsch (30.) und Kramaric (31.) konnten die sich bietenden Gelegenheiten aber nicht nutzen. Neun Minuten später musste Kramaric nach guter Vorarbeit von Ihlas Bebou den Ball per Kopf nur noch über die Linie drücken. Es war der 17. Saisontreffer des besten TSG-Torschützen der Geschichte.

Freiburgs Grifo trifft per Elfmeter

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Freiburger die Schlagzahl und gingen offensiver zu Werke. Der vermeintliche Ausgleich durch Ermedin Demirovic (53.) zählte allerdings nicht, weil Lucas Höler bei der Vorarbeit im Abseits gestanden hatte. Das erhöhte Risiko der Gastgeber eröffnete den Kraichgauern Konterchancen. Sargis Adamjan vergab zwei gute Möglichkeiten (57./59.).

Auf der Gegenseite hatte Demirovic den Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an TSG-Torwart Oliver Baumann (69.). Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Grifo vom Punkt. Zuvor hatte Kevin Vogt den Freiburger Demirovic gefoult. Das sah Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) allerdings erst nach dem Videostudium so.

Für Freiburg geht es nach einem spielfreien Wochenende am Donnerstag (06.05.2021, 18:30 Uhr) mit dem Nachholspiel bei Hertha BSC weiter. Hoffenheims nächste Partie ist am Samstag (08.05., 15:30 Uhr) gegen Schalke 04.