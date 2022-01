Schiedsrichter Stieler verletzt

Schiedsrichter Tobias Stieler konnte zur zweiten Halbzeit verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen und musste durch Christian Dingert ersetzt werden. Stieler übernahm fortan dessen weniger laufintensive Rolle als vierter Offizieller.

Freiburg etwas dominanter, VfB weitestgehend harmlos

Die Freiburger waren auch in einer ausgeglichenen zweiten Hälfte die etwas gefährlichere Mannschaft, die sich zielstrebiger vor das Tor der Stuttgarter kombinierten. Der VfB mühte sich, erspielte sich aber kaum Gelegenheiten. In der 58. Minute kam Sasa Kalajdzic nach einer Flanke von Borna Sosa aus kurzer Distanz zum Kopfball, Freiburgs Torhüter Mark Flekken konnte den Ball aber über die Latte lenken. In der 65. Minute kam Außenstürmer Silas Katompa Mvumpa zu seinem sechsten Saisoneinsatz. Er gilt beim VfB Stuttgart als Hoffnungsträger im Abstiegskampf, konnte aber nur wenige Akzente setzen.

Kevin Schade mit drittem Saisontreffer

Stattdessen traf in der 71. Minute Kevin Schade zum 2:0-Siegtreffer für die Freiburger. Ermedin Demirović setzte Schade per Kopf in Szene, der freistehend vor VfB-Keeper Florian Müller ins rechte untere Eck abschloss. Die Defensive der Stuttgarter sah in dieser Situation nicht gut aus, verteidigte einen langen Ball zu lasch und kam nicht in den entscheidenden Zweikampf. Stuttgarts Abstiegssorgen werden größer. Der SC Freiburg hingegen bleibt ein ernstzunehmender Europapokal-Anwärter.

Am kommenden Spieltag empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt. Die Freiburger treffen auf den 1. FC Köln (05.02.2022).

