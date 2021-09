Effiziente Mainzer erkämpfen sich drei Punkte in Hoffenheim

Jonathan Burkardt (21.) und Marcus Ingvartsen (77.) haben die beiden Treffer zum verdienten Mainzer 2:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim erzielt. Die 8.427 Zuschauer (15.000 waren zugelassen) sahen am Samstagnachmittag (11.09.2021) von Beginn an starke Mainzer. Das Team von Trainer Bo Svensson hatte in der ersten Halbzeit zwar weniger Ballbesitz, war jedoch giftiger in den Zweikämpfen und hatte auch die gefährlicheren Aktionen. Die erste Chance, ein Freistoß von Jeremiah St. Juste von der Strafraumkante, konnte TSG-Torwart Oliver Baumann noch parieren (18.). Drei Minuten später war er bei Burkardts Schuss aus der Drehung jedoch machtlos.