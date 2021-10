Bayern-Co-Trainer Dino Toppmöller - gegen Hoffenheim in die Verlängerung

Toppmöller als Cheftrainer mit Europa League-Erfahrung

Seit vergangenem Jahr ist Dino Toppmöller Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Mit ihm wechselte er von RB Leipzig zu Bayern München. Davor war Toppmöller auch selbst schon in der Verantwortung und war dabei als Cheftrainer durchaus erfolgreich. Den F91 Düdelingen, Serienmeister in Luxemburg, führte er 2018 bis in die Gruppenphase der Europa League. Es war seine Entscheidung, den nächsten Karriereschritt nicht als Chef-, sondern Co-Trainer zu machen. Zwei Telefonate mit Nagelsmann, den er vorher nicht kannte, hatten ihn überzeugt, dass der Schritt zurück kein Rückschritt ist, sondern ihn in seiner Entwicklung weiterbringen kann.

In den Fußstapfen von Vater Klaus Toppmöller

Natürlich ist der Name Toppmöller im deutschen Fußball und speziell in Rheinland-Pfalz jedem Fußball-Fan ein Begriff. Dino Toppmöllers Vater Klaus stand über 200 Mal für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz und erzielte dabei über 100 Tore. Der Sohn tritt allerdings eher als Trainer in die Fußstapfen des Vaters, der mit Bayer Leverkusen den größten Erfolg erzielte, als er die Werkself 2002 bis ins Champions-League-Finale geführt hatte. Als Karriereberater steht ihm der Vater sicher gerne zur Verfügung. Seine ungeplante "Beförderung" in Lissabon kam zu überraschend, um sich vorher noch Tipps vom Vater zu holen. "Ich werde wohl gleich mal mit ihm telefonieren. Ich wollte das nicht an die große Glocke hängen", sagte Dino Toppmöller nach dem Spiel in Lissabon. Vor dem Hoffenheim-Spiel liegen die Karten jetzt auf dem Tisch, Toppmöller senior wird wohl von Beginn an mitfiebern.

Eigene Ambitionen als Cheftrainer

Mittelfristig wird Dino Toppmöller sicher weiterhin als Co-Trainer an der Seite von Nagelsmann auf höchsten Niveau als Fußball-Trainer arbeiten. Eigene Ambitionen sind dabei erstmal hinten angestellt. Was aber nicht bedeuten muss, dass er nicht irgendwann selbst wieder in die erste Reihe tritt. Vielleicht kommt er ja auf den Geschmack, wenn auch die nächsten Spiele als Nagelsmann-Vetreter erfolgreich verlaufen.

SWR | Stand: 22.10.2021, 11:53