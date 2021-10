Danach gab der VfB den Ton an und hätte durch Orel Mangala (25.) und Startelf-Debütant Chris Führich (34.) nachlegen können. Auf der Gegenseite scheiterte Kramaric erneut nur knapp (33.). Beide Teams agierten jetzt offensiv, doch ein weiterer Treffer wollte in der ersten Halbzeit nicht mehr fallen.

Mavropanos mit tollem Tor

Nach der Pause riss der VfB das Spiel an sich und drängte auf das zweite Tor. Hoffenheim war nicht mehr so gut im Spiel wie in der ersten Hälfte. Kapital konnten die Stuttgarter aus ihrer Überlegenheit allerdings zunächst noch nicht schlagen. Das änderte sich in der 60. Minute. Nach einem ungenauen Pass von TSG-Keeper Oliver Baumann auf Offensivspieler Sargis Adamyan eroberte VfB-Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos auf Höhe der Mittellinie den Ball, zog auf Höhe des Hoffenheimer Strafraums nach innen und schloss aus gut 16 Metern mit links ins linke untere Toreck ab - 2:0 für die Hausherren. Eine echte Energieleistung des Griechen.

Im Anschluss zog sich der VfB zurück und lauerte auf Konter nach Ballgewinnen. Hoffenheim fehlte es aber an Ideen, um die Abwehr der Schwaben in Verlegenheit zu bringen. In der 68. Minute hätte Kramaric aus wenigen Metern per Kopf verkürzen können, traf den Ball aber nicht richtig.