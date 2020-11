Absage vom Tisch? Die TSG Hoffenheim trainiert wieder

Der letzte Rest...

...darf vor allem nicht zu klein sein. Dafür gibt es klare Vorgaben in der Spielordnung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Stehen mindestens 15 Feldspieler - darunter mindestens neun Profis und ein Torwart - zur Verfügung, wird ein etwaiger Antrag auf Absetzung abgelehnt. Unter den aktuell nicht positiv getesteten und nicht verletzten Spielern ist noch jede Menge Klasse übrig. Stammspieler wie Torwart Oliver Baumann oder die beiden Österreicher Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner gehören dazu. Eigentlich ja auch die aus der "ersten" Quarantäne zurück gekehrten Andrej Kramaric, Kasim Adams und Pavel Kaderabek.

Und jetzt?

Ist weiter erstmal Geduld gefragt. Generell gilt aber natürlich für alle aktuell nicht positiv getesteten, nicht verletzten und diejenigen Spieler, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind: Die Rückkehr ins Mannnschaftstraining ist extrem wichtig! In der mehrtägigen Quarantäne hatten die Spieler zuhause mit Trainingsplänen gearbeitet. Wichtig hierbei: Die Quarantäne der kompletten Mannschaft und des Betreuerteams war freiwillig. Das zuständige Landratsamt im Rhein-Neckar-Kreis hatte bestätigt, dass Quarantäne aktuell nur für positiv getestete Personen gelte.

Mit Fragezeichen...

...sind unter anderen die TSG-Spieler versehen, die noch mit ihren Nationalmannschafen unterwegs sind. Das sind aktuell fünf Spieler: Sargis Adamyan (Armenien), Kevin Akpoguma (Nigeria), Ihlas Bebou (Togo), Mijat Gacinovic (Serbien) und Diadié Samassékou (Mali). Sie sind sind noch Dienstag beziehungsweise Mittwoch Einsatz. Erst danach beginnt für dieses Quintett das Bangen und Testen. Dazu kommen Spieler, die zuletzt mit kleineren Blessuren ausgefallen waren, wie Mittelfeldmann Dennis Geiger.

Ohne Einsatzchance...

...sind nicht nur die aktuell positiv-getesteten, sondern natürlich auch die weiterhin vielen Verletzten bei der TSG. Vor allem in der Defensive war die Liste schon vorher lang: Kapitän Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Stefan Posch und Konstantinos Stafylidis fehlen hinten. Nach ihren positiven Coronatestst werden Sebastian Rudy, Kevin Vogt, Ishak Belfodil, Robert Skov, Munas Dabbur und Jacob Bruun-Larsen gegen den VfB noch keine Option sein.

Ersatztermine....

...sind rar. Zumal es auch hier klare Vorgaben in den DFL-Regularien gibt: "..Abgesagte Spiele müssen grundsätzlich am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden". Problem: Hoffenheim hat in den kommenden drei Wochen jeweils Donnerstags ein Europa-League-Gruppenspiel, dann gibt es eine Englische Woche in der Bundesliga und die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal (am 22. und 23. Dezember) und am 2. Januar geht es in der Liga weiter.

Wäre es nicht so ernst, man könnte dieses innovative DFL-Jahr mit einer Neuerung enden lassen, dem "Boxing-Day-Match". Wie in der Premier League schon lange üblich könnte ja mal am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt werden. Die Winterpause fällt in dieser Saison ja eh aus.

SWR | Stand: 16.11.2020, 17:05