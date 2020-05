Subotic kritisiert Bundesliga-Fortsetzung - "Zu früh"

Mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern wird es für Union in der Bundesliga am Sonntag (17.05.20) weitergehen. Auch die Berliner sind inzwischen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, inklusive Zweikämpfen. " Das fühlt sich schräg an ", sagte Subotić in dem Gespräch für die BBC-Sendung "World Football".

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger ist für seinen kritischen Blick auf den Profifußball bekannt. Das wurde nun auch wieder in dem Gespräch deutlich. "Egal wann wir starten, es wird zu früh sein. Wenn wir in ein paar Wochen starten, wenn wir schon begonnen hätten, selbst wenn wir in ein paar Monaten starten, könnte es noch zu früh sein" , sagte Subotić der BBC.

Es sei eine " heikle Situation " für ihn und seine Kollegen, mit der Sorge um eine mögliche Coronainfektion Fußball spielen zu müssen. Subotić äußerte Verständnis für die Deutsche Fußball Liga (DFL), die sich um das wirtschaftliche Wohlergehen ihrer 36 Klubs sorgen müsse. " Für die Klubs geht es ums Geld, um nichts Anderes ", so der Profi, der mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 zweimal Meister wurde. Daher gelte es jetzt, " den Job zu erledigen und das Beste draus zu machen ".

Er wisse aber auch, so Subotić, dass dies allein niemanden zufriedenstellen könne. "Das erste Spiel wieder mit Fans, das werde ich genießen. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, wann es so weit sein wird, aber das ist meine Motivation."

Subotić kritisierte die Eile, mit der die DFL an der Forsetzung der beiden höchsten deutschen Spielklasse gearbeitet habe: "Wir waren eine der letzten Ligen, die unterbrochen haben. Seitdem gibt es den Versuch, so schnell wie möglich weiter zu machen."

Es sei eine "schwierige Situation für alle ", so Neven Subotić bei der BBC : "Es wird viel Risikomanagement sein. Wir müssen sehen, die Saison mit möglichst wenig Ausfällen zu Ende zu spielen."

Anhörung in der Premier League

Nach einem Bericht der englischen Zeitung "Guardian" sollen Spielervertreter von den 20 Klubs der Premier League am Montag (11.05.20) die Möglichkeit erhalten, in einer Videokonferenz ihre Meinung zu einer möglichen Fortsetzung der Saison zu äußern. Sergio Äguero von Meister Manchester City hatte kürzlich gesagt, dass "die Mehrheit der Spieler Angst " habe, in Zeiten der Pandemie Fußball zu spielen.

Preetz: "Keine Angst, sondern Vorfreude"