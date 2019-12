Torlinientechnik - Funktion, Zweifel und Aufklärung

Der Vergleich kam schnell - sein lang gestreckter Zeigefinger machte Yann Sommer zum Außerirdischen. "E.T." nannte man den Torwart von Borussia Mönchengladbach, nachdem er im Spiel gegen die Bayern mit der Spitze seines linken Zeigefingers den Ball denkbar knapp von der Linie gekratzt hatte. Die Torlinientechnik bestätigte: kein Tor! Einen Tag später war die Technik schon wieder gefragt: Der Kölner Spieler Sebastiaan Bornauw grätschte den Ball an der Torlinie weg. Hier zeigte die Technik ähnlich knapp ein Tor an - es war das 2:0 für Berlin.

Die Torlinientechnik suggeriert Zuverlässigkeit, sie ist in Zeiten des Video-Assistenten ein Teil des klinisch sauberen Fußballs. Aber viele Fans fragen sich: Wie läuft das ab? Und geht das mit rechten Dingen zu?

Das System: Mit sieben Kameras zum Ergebnis

Die Torlinientechnik bei Gladbach - Bayern (l.) und Union Berlin - Köln

Die Firma Hawk-Eye liefert die Torlinientechnik der Bundesliga, das System funktioniert nach Darstellung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) so: Im Umfeld von jedem der beiden Tore seien jeweils sieben Kameras installiert. Diese Kameras haben nur den Ball im Blick, würden im Zusammenspiel von einem Computer ausgewertet und könnten so zuverlässig den Ort des Balles bestimmen. Sollte der Ball vollständig die Torlinie überschritten haben, signalisiert das System dem Schiedsrichter auf einer Armbanduhr das Tor. Diese Uhr vibriert außerdem, sagt die DFL.

Die DFL nennt das System von Hawk-Eye "milimetergenau" . Ein von der DFL veröffentlichtes PR-Video zum Thema schließt mit den Worten: "Zweifel ausgeschlossen" . Ist das wirklich so?

Die beste Kamera ist manchmal nicht gut genug

Die beste Kameraeinstellung, um Zweifel zu zerstreuen, ist auf den ersten Blick die auf Höhe der Torlinie. Doch auch sie ist keine hundertprozentige Lösung, weil sie nicht immer die Auflösung bieten kann. Deshalb kann sie in besonders engen Situationen Verwirrung stiften und soll offiziell auch kein ständiger Teil des Fernsehbildes sein. Auch wenn sie manchmal gezeigt wird, ist sie nur ein Teil der Technik - erst in Kombination mit den anderen sechs sogenannten "Messkameras" löst sie laut DFL die Frage nach der Torerzielung auf.

Die DFL-Produktionsfirma "Sportcast" liefert im Livebetrieb das Bild für die übertragenden Sender, inklusive Regie. Einige Regisseure schalten die Kamera auf der Linie zu, eine garantierte Regelmäßigkeit gibt es dabei aber nicht. Beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München wurde die Perspektive gezeigt, bei Union Berlin gegen den 1. FC Köln nicht.

Unbefriedigend für den Zuschauer: Einzig entscheidend soll die Grafik sein, die auf Grundlage der Technik von Hawk-Eye mitteilt: Tor oder eben nicht.

Union - Köln: Technik funktionierte

Kölns Sebastiaan Bornauw im Spiel bei Union Berlin

Beim Spiel des 1. FC Köln bei Union Berlin entstand im Fernsehen der Eindruck, dass die Torlinientechnik nicht funktioniert hätte, weil das Bild von der Linie fehlte. Schiedsrichter Patrick Ittrich blickte im Anschluss an die Szene aber sichtbar auf sein Handgelenk. Ittrich bestätigte sportschau.de, dass seine Armbanduhr das Tor anzeigte. "Hat alles funktioniert" , sagte er.

Wäre die Technik tatsächlich ausgefallen, hätte Ittrich das Spiel als Hauptschiedsrichter ganz normal weitergeleitet, nur eben ohne die Technik, aber mit Unterstützung des Video-Assistenten. Der Ausfall oder die Fehlfunktion dürfen laut Regelwerk auch niemals Grundlage für den Protest gegen eine Spielwertung sein.

Bislang gab es dafür bei der Torlinientechnik in der Bundesliga auch keinen Grund. Alex Feuerherdt, Schiedsrichterexperte vom Podcast "Collinas Erben", sagte im Gespräch mit sportschau.de: "Bei der Torlinientechnik ist zumindest in Deutschland bislang nichts über einen Ausfall oder eine Fehlfunktion bekannt geworden." Der Bundesliga bleibt erstmal also nur, dem System zu vertrauen.

Torlinientechnik - der Skandal in Frankreich 2018

Dass man trotzdem keiner Technik blind vertrauen, sondern sie zumindest regelmäßig hinterfragen sollte, zeigt ein Vorfall aus Frankreich. Anfang 2018 wurden dort mehrere Fälle bekannt, bei denen die Torlinientechnik des deutschen Anbieters "GoalControl" Fehlfunktionen aufgewiesen hat.

