Michael Gregoritsch - Augsburgs Lebensversicherung

Warum der HSV so schlecht dasteht in der Fußball-Bundesliga und der FC Augsburg so gut? Für Arnd Zeigler ist einer der Gründe Gregoritsch. "Michael Gregoritsch? Da habe ich das Gefühl, das ist einer der Sargnägel des HSV. Es ist für mich völlig unfassbar, dass ein Verein für eine geringe Summe so einen Spieler zu einem Mitbewerber abgibt. Das ist der Spielertyp, der dem HSV in dieser Saison gefehlt hat. Da kann man Augsburg nur beglückwünschen" , sagt der Moderator der WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" in einem aktuellen Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".

Platz sechs in der Scorerliste

Für fünf Millionen Euro holten die Augsburger den fünffachen österreichischen Nationalspieler im vergangenen Sommer - ein echter Transfercoup, den es nach Gregoritschs Meinung gar nicht hätte geben dürfen. "Wäre ich HSV-Verantwortlicher, ich hätte mich nicht verkauft" , hat der 23-Jährige damals gesagt. In der Scorer-Liste hat sich Gregoritsch dank seines Doppelpacks in Hannover am vergangenen Spieltag auf Platz sechs mit elf Toren und fünf Assists vorgeschoben und seinen derzeit verletzten Sturmpartner Alfred Finnbogason damit überholt.

Gregoritsch trifft zum 3:1 in Hannover.

An diesem Samstag (17.03.2018) könnten weitere Punkte hinzukommen, wenn Werder Bremen zu Gast in Augsburg ist. Fünfmal hat Gregoritsch gegen die Bremer gespielt und dabei sechs Tore erzielt, zwei davon beim 3:0-Sieg im Hinspiel.

Kohfeldts Respekt vor Gregoritsch

Florian Kohfeldt ist jedenfalls beeindruckt und überlegt, den FCA-Torjäger in Manndeckung zu nehmen. " Er hat unheimlich gute Bewegungen im Strafraum. Er weiß sich unheimlich gut anzupassen an die Spielsituationen. In der Box müssen wir ihn wirklich sehr eng verteidigen, das geht dann wahrscheinlich am besten über eine Mannorientierung" , sagt der Werder-Coach.

Höchster Respekt also für einen Spieler, den der Hamburger SV vor der Saison hat ziehen lassen und der nun großen Anteil daran hat, dass Augsburg eine sorgenfreie Saison erlebt.

