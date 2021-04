Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach der Trennung von Trainer Peter Bosz soll es bei Bayer Leverkusen jetzt also Hannes Wolf richten. Am 13. Spieltag war die Werkself noch ungeschlagener Tabellenführer, von den 14 jüngsten Bundesliga-Spielen gewann Bayer aber nur noch drei und verlor acht. Wenn es noch etwas werden soll mit der Champions League oder zumindest mit der Europa League dann muss mal wieder dringend ein Dreier her. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Schalke 04 kommt da gerade recht.

Die "Königsblauen" waren am vergangenen Spieltag schon ein guter Aufbaugegner für die Borussen aus Mönchengladbach. Aber: Gegen Außenseiter tut sich Leverkusen enorm schwer, da passen nicht nur das Pokal-Aus in Essen, sondern auch die letzten beiden Niederlagen gegen Bielefeld und Hertha ins Bild. Bei Schalke hat es mit dem Trainerwechsel ja nicht so gut funktioniert. Natürlich hat niemand Wunderdinge erwartet von Dimitrios Grammozis, doch ein Tor in den ersten drei Spielen hätte es dann doch sein dürfen.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Der 1. FC Köln ist seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos und wieder auf den Relegationsplatz abgerutscht. Sollten die "Geißböcke" auch beim VfL Wolfsburg nicht gewinnen, dann könnte es heißen "Köln gewinnt wieder nicht" oder "Köln bleibt unten drin" oder vielleicht auch "Kölns Sieglos-Serie geht weiter" .

Darüber hat sich Maximilian Arnold jetzt furchtbar aufgeregt. Denn aus seiner Sicht wird der aktuelle Erfolg des VfL nicht angemessen gewürdigt. "Es fühlt sich nicht richtig an, wenn man beispielsweise wie zuletzt liest: 'Schalke verliert schon wieder' oder 'Bremen kann nicht nachlegen'. Es kommt mir manchmal so vor, dass es keinen interessiert, dass wir der Gegner sind und gut gespielt haben" , sagt Arnold: "Für unseren Tabellenplatz hätten wir oft mehr Anerkennung verdient." Da hat er vielleicht recht.