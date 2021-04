VfL Wolfsburg - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

So nah waren sich Wolfsburg und die Bayern seit vielen Jahren nicht mehr. In den elf Rückrundespielen holten die Niedersachsen 25 Punkte und die Bayern nur einen mehr - es spielen also die beiden erfolgreichsten Mannschaften des Jahres gegeneinander. Die Bayern sind Tabellenerster, was für eine Überraschung. Überraschend ist da schon eher die Platzierung der Wolfsburger: Rang drei, acht Punkte vor Borussia Dortmund.

In der kommenden Saison wird Wolfsburg wahrscheinlich Champions League spielen - wer bitte hätte das vor dem Beginn dieser Spielzeit gedacht? Noch ist das allerdings Zukunftsmusik, erst einmal ist ja Spitzenspiel. Zuletzt hat der VfL gegen die Bayern allerdings eher nicht so gut ausgesehen: Von den vergangenen 19 Bundesligaduellen hat der Klub 17 verloren.

Einmal, im Herbst 2015, kam es für Wolfsburg ganz besonders arg: In München verlor man 1:5 - alle fünf Bayern-Tore erzielte Robert Lewandowski. Zuletzt war Lewandowski verletzt, die Bayern haben ihn sehr vermisst. In Wolfsburg hingegen werden sie ganz zufrieden sein, dass Lewandowski an diesem Wochenende eher noch nicht sein Comeback feiern wird.

SC Freiburg - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Für die schönen Geschichten dieser Bundesligasaison waren bislang eher nicht die Schalker zuständig. Dann kam das vergangene Wochenende und mit ihm die Erkenntnis: Schalke kann tatsächlich noch gewinnen. Der Rückstand auf den Relegationsrang 16 beträgt allerdings weiter 13 Punkte - so viele Zähler hat Schalke in allen 28 Ligaspielen geholt.

Noch ist Schalke nicht abgestiegen - und der Klub wird das auch am Samstagabend noch nicht sein, unabhängig vom Spielausgang in Freiburg. Doch die Chance auf den Klassenerhalt ist nur noch eine theoretische. "Wir müssen jetzt auf dem Weg des Sieges bleiben. Wir müssen daran glauben" , sagt der Angreifer Goncalo Paciencia. Er sagt aber auch: "Es ist nicht einfach."

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Das muss man auch erst einmal schaffen: Der VfB Stuttgart hat noch nie ein Pflichtspiel gegen den 1. FC Union verloren - und doch düften sie sich im Schwabenländle nur ungern an die Relegation 2019 erinnern. Zweimal trennten sich beide Mannschaften remis, doch Union erzielte eben zwei Auswärtstore in Stuttgart und war plötzlich Erstligist.

Heute trennt Union und Stuttgart keine Spielklasse mehr, sondern nur noch ein Punkt. Tatsächlich ist dies ja nun womöglich gar ein Duell um Europa: Union ist mit 40 Punkten Siebter, Stuttgart mit 39 Zählern Neunter - sollte es in diesem Spiel einen Sieger geben, dürfte der sich wohl bis Saisonende Hoffnungen auf die Teilnahme an der Conference- oder gar Europa League machen.

FC Augsburg - Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr)

In der Tabelle hat Augsburg gerade sechs Punkte Vorsprung auf die Arminia, die Relegationsrang 16 belegt. Sollte der FCA gewinnen, würde er sich einiger Abstiegssorgen entledigen, vielleicht gar aller. Im Sportlersprech würde man das dann als "Big Point" bezeichnen. Blöd nur für die Augsburger, dass es dazu eher nicht kommen wird - sagt zumindest eine Statistik.

Denn von den vergangenen 13 Bundesliga-Heimspielen gegen Aufsteiger hat Augsburg nicht eines gewonnen. Zuletzt war dem FCA das im November 2014 gegen Paderborn gelungen. Auch Bielefeld ist ein Aufsteiger - in Augsburg werden sie das wissen. Sie werden aber auch die Bilanz aller Duelle gegen die Arminia kennen: fünf Pflichtspiele, fünf FCA-Siege. Das wiederum ist eine Statistik, an die der Augsburger Trainer Heiko Herrlich seine Spieler ganz sicher erinnern wird.