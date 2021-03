Und nun also Wolfsburg. Der bisher letzte Trainer, der in seinen beiden ersten Bundesligaspielen als Schalker ungeschlagen blieb, war übrigens André Breitenreiter im August 2015.

Die Statistik taugt allerdings nicht als königsblauer Mutmacher. Von den jüngsten vier Spielen gegen Wolfsburg gewann Schalke keins. Und in der Bundesliga wartet S04 seit 22 Auswärtsspielen auf einen Sieg. Das ist, man ahnt es schon, Vereinsnegativrekord.

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Auswärtsspiele sind ja neuerdings so ein Kölner Ding. Früher, als die Welt noch eine war ohne Corona-Pandemie, da spielten sie in Köln am liebsten zu Hause. Doch ohne Fans tut sich der FC im eigenen Stadion schwer: Von den 17 sogenannten Heim-Geisterspielen hat der Klub nur eins gewonnen. Umso wichtiger sind in diesen Tagen die Auswärtsspiele. In denen hat der 1. FC Köln in dieser Saison 68 Prozent seiner Punkte geholt.

In Berlin wird es Köln allerdings eher nicht leicht haben, diese Statistik zu halten oder sogar auszubauen. Das sagt zumindest die Statistik: Von den drei Aufeinandertreffen in der Bundesliga hat Union alle gewonnen. Gegen keinen anderen Bundesligisten hat der 1. FC Union Berlin eine vergleichbare Bilanz.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

In Mainz erwarten sie Freiburg, gegen keinen anderen Verein haben die 05er in ihrer Bundesliga-Historie öfter gewonnen und mehr Tore erzielt. Doch die Freude über den Freiburger Besuch war womöglich schon mal größer. Ist schließlich ein Heimspiel, und die mögen sie in Mainz gerade eher nicht so gerne: Seit Sommer 2019 hat der Klub 18 von 29 Bundesliga-Heimspielen verloren, kein Team ist schlechter.

Beim SC Freiburg wird sich Jonathan Schmid, 30, hingegen sehr auf dieses Spiel freuen. Schmid trifft besonders gerne auf und gegen Mainz, er hat gegen den FSV schon vier Bundesligatore erzielt. Nur gegen Augsburg und Hannover (je 5) traf Schmidt öfter. Mit einem Einsatz stünde Schmid bei 274 Bundesligspielen, es wäre ein Rekord: Kein Franzose hat mehr Spiele in der Bundesliga gemacht, mit Franck Ribéry ist Schmid schon jetzt gleichauf.

Ribéry hat schon mal Glückwünsche geschickt, der SC Freiburg hat ein Video davon auf Instagram gepostet. Das schaffen "nur die Besten" , sagte Ribéry und meinte Schmids Bundesliga-Einsatzstatistik. Doch auf die Besten müssen mal nach Mainz.

Werder Bremen - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Heimspiele mögen sie in Bremen gerade ganz gerne, die vergangenen vier hat Werder nicht verloren. Überhaupt steht die Mannschaft von Florian Kohfeldt gut da, 30 Punkte schon. Das sind elf mehr als Bielefeld auf Relegationsrang 16. Doch nun kommen die Bayern nach Bremen - und was einst regelmäßig ein Duell beinahe auf Augenhöhe war, war zuletzt meist weit entfernt davon.

Bremens bisher letzter Erfolg gegen die Bayern ist lange her: Beim 5:2 im September 2008 überragten Diego und Mesut Özil, doch dies ist nicht die Zeit für Nostalgie. Seitdem hat Werder in 28 Pflichtspielen nicht mehr gegen den FC Bayern gewinnen können. Immerhin: In der Hinrunde erkämpfte sich Bremen ein Remis.

Trotzdem ist es ein ungleiches Duell, man kann das an einer einzigen Statistik ablesen: Robert Lewandowski hat nach 24 Spielen sensationelle 31 Tore erzielt - das sind zwei mehr als die gesamte Bremer Mannschaft.

Borussia Dortmund - Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr)

An das Hinspiel werden sie sich bei der Hertha nur äußerst ungern erinnern. 2:5 unterlagen die Berliner, alle fünf Gegentore kassierten sie in der zweiten Hälfte - das war der Hertha in der Bundesliga erst einmal passiert, im November 1964 gegen Bremen.

Vier der fünf Tore hatte im Hinspiel Erling Haaland erzielt, aber der trifft ja in dieser Spielzeit ohnehin fast immer: 19 Ligaspiele, 19 Tore. Kann man so machen. "Er ist ein Phänomen" , sagte Berlins Sportdirektor Arne Friedrich.

Seine Tore erzielt Haaland besonders gerne auswärts, in Heimspielen hat er nur siebenmal getroffen. Verlassen sollten sie sich darauf in Berlin aber eher nicht. Unter der Woche hatte der BVB ein Heimspiel in der Champions League, beide Tore beim 2:2 gegen den FC Sevilla erzielte Haaland.

Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr)

Leverkusens Trainer Peter Bosz mag schönen Fußball, er hat aber auch kein Problem damit, ungewöhnliche Wege zu gehen. Beim 1:0-Erfolg gegen Gladbach, nutzte Bosz zuletzt keine einzige Wechselmöglichkeit. Das hatte es in der Bundesliga seit fünf Jahren bei keinem Spiel mehr gegeben. Natürlich dürfe man wechseln, sagte Bosz, aber "man muss ja nicht" .

Zuletzt hatte sich Leverkusen ja in einer sportlichen Krise befunden, doch womöglich hat die nun ein Ende gefunden. Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt nun nur noch drei Punkte.

In Bielefeld können sie von solchen Sphären nur träumen. Seit sieben Ligaspielen wartet die Arminia auf einen Sieg, holte in dieser Zeit nur zwei Punkte. Auch der Trainerwechsel hin zu Frank Kramer hat noch nicht geholfen. Immerhin eins lief zuletzt: die Spieler. Im Spiel gegen Union waren Bielefelds Spieler kürzlich 133,6 Kilometer gelaufen - Bundesligarekord seit Beginn der Datenerfassung 2011/2012.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Leipzig ist die Mannschaft der Stunde - man muss sich nur das Aus in der Champions League gegen Liverpool wegdenken. Aber in der Bundesliga läuft es für RB gerade wirklich gut: Die vergangenen sechs Ligaspiele hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewonnen, die Bayern sind nun nur noch zwei Punkte entfernt.

Und nun das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten Frankfurt, es könnte ein wirklich großes Fußballspiel werden. Womöglich jedoch wird es gar nicht so spannend, diesen Schluss legt die Statistik nahe: RB hat seit Mitte Oktober 2019 nur zwei von 34 Pflichtspielen im eigenen Stadion verloren. Frankfurt hingegen verliert eigentlich nur auswärts: Alle drei Niederlagen in dieser Bundesliga-Spielzeit kassierte die Eintracht in fremden Stadien.