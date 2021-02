VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 18.00 Uhr)

Die Wolfsburger sind gerade die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga: alle drei Rückrundenspiele gewonnen, 38 Punkte, Platz drei. Es ist die zweitbeste Ausbeute der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte.

Es gibt einige Gründe für den Wolfsburger Höhenflug, man kann sie in den Statistiken nachlesen: nur zwei Niederlagen, erst 19 Gegentore, in neun Heimspielen noch ungeschlagen. Irgendwann, mögen sie sich bei der Borussia aus Mönchengladbach während der Vorbereitung gesagt haben, hat noch jede Serie ein Ende gefunden.

Doch Gladbach ist eben auch Wolfsburgs Lieblinsgegner: Gegen die Borussia hat der VfL in der Bundesliga schon 22 Siege eingefahren, mehr als gegen jeden anderen Klub.

Bayern München - Arminia Bielefeld (Montag, 20.30 Uhr)

Den Wintereinbruch haben sie in Bielefeld gerade besonders zu spüren bekommen. Erst war es nur kalt, dann hat es geschneit und nun sieht es auf dem Trainingsgelände der Bielefelder aus wie in einem dieser Weihnachtsfilme, in denen Rentiere vorkommen und dieser Mann in Rot und mit langem Bart. Stefan Ortega, der Torhüter der Arminia, trägt auch einen Bart, nur ist der dunkel und nicht lang. Schnee kann er aber auch.

Aus dem winterlichen Ostwestfalen geht es für Bielefeld nun nach Bayern, da ist immerhin das Wetter wie zu Hause: Schnee, Eis, Kälte. Zusätzlich bekommt es die Arminia nun aber mit einer Mannschaft zu tun, die gerade bei der Klub- WM den sechsten Titel in einer Saison geholt hat - und bei der Bielefeld in der Bundesliga überhaupt erst einmal gewonnen hat: im März 1979 mit 4:0, Trainer der Arminia war Otto Rehhagel. Lang ist's her.

Stand: 11.02.2021, 18:05