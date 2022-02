Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: In den vergangen 19 Partien gab es nur einen Stuttgarter Sieg: Im April 2018 war der VfB durch ein Tor von Christian Gentner mit 1:0 in Leverkusen erfolgreich. Auch sonst ist die Stuttgarter Bilanz nicht wirklich was für den Trophäenschrank: 23 Siegen stehen 38 Niederlagen und 20 Unentschieden gegenüber.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Beim VfB Stuttgart können sie vor dem Gastspiel bei zuletzt bärenstarken Leverkusenern gerade Aufmunterung gebrauchen: Platz 17 in der Liga, vier Punkte Abstand auf den Relegationsplatz, in der Rückrunde gab es bislang nur einen Zähler – und nun fallen auch noch Abwehrchef Waldemar Anton und Torjäger Sasa Kalajdzic aus. Wie wäre es also mit einer Zeitreise ins Jahr 1992? Damals spielte der VfB am letzten Spieltag der Saison in Leverkusen und entschied durch ein spätes Tor von Guido Buchwald tatsächlich den Titelkampf für sich.

Trainer Pellegrino Matarazzo will von derartigem Eskapismus allerdings nichts wissen: "Vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeitsstruktur und auch an der Erziehung. Ich denke lösungsorientiert und bringe einen gewissen Optimismus mit." Den können Sie aktuell auch gut gebrauchen im "Ländle".

Außerdem wichtig: