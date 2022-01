SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Die SpVgg Greuther Fürth feierte am 31. August 2012 in Mainz den ersten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte - seither gab es zwei klare 0:3-Niederlagen gegen FSV.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Kennen Sie Babak Keyhanfar? Nein? Das ist nicht schlimm, der Mann dürfte den wenigsten außerhalb der Mainzer Stadtgrenzen ein Begriff sein. Am Samstag wird er allerdings seine warholschen 90 Minuten Ruhm erleben. Da darf er als Co-Trainer den gelbgesperrten Bo Svensson vertreten.

Der Mainzer Cheftrainer sorgte mit seiner vierten gelben Karte der Saison gegen Bochum für ein Bundesliga-Novum. Erstmals in der Geschichte muss ein Trainer eine Gelb-Sperre absitzen. In Kombination mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal-Achtelfinale unter der Woche (wieder in Bochum) gab es sicher schon schönere Wochenenden für den Dänen als dieses.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: An den 5. März 2016 erinnert man sich in Augsburg nur ungerne. Der FCA führte durch drei Tore von Ja-Cheol Koo mit 3:0 gegen Leverkusen, eine Stunde war gespielt. Am Ende rechte es nur zu einem 3:3. Kommt vor? Klar, aber es wäre der bis heute einzige Augsburger Sieg in der Bundesliga-Historie gewesen. 21 Mal trafen beide Teams aufeinander, es gab 14 Leverkusener Siege und sieben Unentschieden. Am Wochenende ist mal wieder Historisches möglich.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Entscheidend könnte bereits die Anfangsviertelstunde sein. Bayer Leverkusen hat in den ersten 15 Minuten ein Torverhältnis von 11:2, der FC Augsburg eines von 1:8. Beide Statistiken bedeuten ligaweite Rekordwerte. In der Hinrunde führte die Werkself nach 14 Minuten bereits mit 2:0 durch zwei Augsburger Eigentore - quod erat demonstrandum.

Außerdem wichtig: