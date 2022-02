Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Kommt ein Gladbacher zum Arzt: "Ich fühle mich schlecht." Sagt der Arzt: "Kein Wunder, ihr Team spielt am Wochenende gegen Wolfsburg." In 43 Bundesligaspielen gab es 22 Niederlagen für die "Fohlen", acht Remis und 13 Siege. Gegen keinen anderen Klub gewann Wolfsburg so oft, gegen keinen anderen holte der VfL so viele Punkte. Immerhin gab es in der Hinrunde einen der seltenen Gladbacher Erfolge.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Und schon wieder Kruse: Gerade einmal fünf Wochen ist es her, dass der Neu-Wolfsburger mit Union Berlin mit einem Doppelpack für eine Gladbacher Heimniederlage sorgte. Es war sein letztes Spiel für die Berliner. Nun zittern sie am Niederrhein erneut. Zumal sie Kruse nicht nur aus dem Gastspiel im Januar in Erinnerung haben, von 2013 bis 2015 spielte er für Gladbach und bildete mit Raffael und Juan Arango ein kongeniales Trio.

So einen wie Kruse könnten die notorisch abschlussschwachen Gladbacher im Abstiegskampf brauchen. Zuletzt zu besichtigen beim 0:6 in Dortmund, als die Gäste in Hälfte eins drei exzellente Chancen kläglich liegen ließen.

SC Freiburg - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Vor ziemlich genau zwölf Jahren, am 21. Februar 2010, gab es den letzten Berliner Sieg in Freiburg. Dabei war Hertha mal ein Angstgegner der Freiburger, doch das hat sich unter Freiburg-Coach Christian Streich geändert, der in 16 Duellen nur drei Mal verlor. Mittlerweile ist die Bilanz ausgeglichen: Neun Mal siegte Freiburg, elf Mal die Hertha und elf Mal gab es keinen Sieger.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Der Begriff der "häuslichen Isolation" ist einer, den die allermeisten Menschen erst in der Pandemie kennenlernten. Bei der Hertha ist man spätestens am vergangenen Spieltag mit der ganzen Härte dieses so friedlich daher kommenden Wortpäarchens konforntiert worden: Acht Spieler mussten vor dem Fernseher mit ansehen, wie ihr Team mit 1:6 gegen Leipzig unterging. Die Gretchenfrage: Wer ist in Freiburg wieder mit dabei? Am Mittwoch war mit Serdar Suat lediglich einer der acht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Keine guten Voraussetzungen, um bei den so starken Freiburgern den ersten Pflichtsieg 2022 einzufahren.

