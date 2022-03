Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Keine Frage, der VfL trifft historisch ganz gerne auf die Eintracht. Gegen keinen anderen Klub konnte man so oft gewinnen (24 Mal), gegen keinen anderen blieb die Mannschaft von Thomas Reis so oft ohne Gegentor (19 Mal). In Frankfurt allerdings liegt der bisher letzte Sieg allerdings 15 Jahre zurück.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Ein Stück Normalität in auf allen Ebenen unnormalen Zeiten: Am Mittwoch siegte Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Betis Sevilla - vor 45.000 Zuschauern, mit mehr als 3.000 Gästefans, die den Abend zu einer jener vielbeschworenen magischen Nächten machten, von denen sie vor allem bei den Hessen in den vergangenen Jahren so zahlreiche erlebten. Der Sieg in Sevilla soll nun auch Auftrieb für den Schlussspurt in der Liga geben, wo die Eintracht im Niemandsland der Tabelle ein gutes Stück entfernt von den eigenen Ansprüchen rumdümpelt.

Der VfL Bochum hat zwar zwei Zähler weniger, ist aber voll im Soll angesichts der eigenen Zielsetzung Klassenerhalt. In Frankfurt ist der auffälligste Mann der vergangenen Wochen nicht dabei: Maxim Leitsch sorgte mit einem kapitalen Fehler für das Ausscheiden im DFB-Pokal-Viertelfinale, traf dann in der Bundesliga zum so wichtigen Sieg gegen Fürth - und fällt nun corona-bedingt aus. Einiges los im Leben des jungen Mannes gerade.

Außerdem wichtig: