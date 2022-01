1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: An das Hinspiel haben die Bochumer gute Erinnerungen, da gab es einen 2:0-Sieg. Es war in der Bundesliga der erste Dreier des VfL gegen Mainz. Von den sechs anderen Partien gewannen die Mainzer bei einem Remis nämlich fünf.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Am 23. Dezember 2020 verlor Mainz zu Hause im DFB-Pokal gegen den damaligen Zweitligisten VfL Bochum im Elfmeterschießen, danach musste Coach Jan-Moritz Lichte gehen. Bo Svensson übernahm und hat sein Bundesliga-Debüt damit in gewisser Hinsicht auch den Bochumern zu verdanken. A propos DFB-Pokal. Am 18. Januar, also nur drei Tage nach dem Bundesliga-Duell, treffen sich beide Klubs wieder - im Achtelfinale. Dann ist der VfL Bochum der Gastgeber. Der VfL ist übrigens seit drei Pflichtspielen gegen Mainz ungeschlagen.

Außerdem wichtig: