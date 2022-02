Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Der direkte Vergleich spricht für den BVB. In 85 Bundesliga-Duellen siegte Dortmund 34 Mal, 29 Mal gewann Leverkusen und in 22 Spielen gab es keinen Sieger. In den jüngsten acht Partien gab es immer einen Sieger: sechs Mal holte dabei Dortmund die drei Punkte. So auch beim 4:3-Sieg im Hinspiel.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Das Duell des Tabellenzweiten gegen den Dritten beinhaltet so etwas wie eine Spektakel-Garantie. Satte 50 Tore sind in den vergangenen zehn Begegnungen dieser beiden Teams gefallen! Und mit dem angeschlagenen Erling Haaland (16 Tore) und Patrick Schick (18) treffen zudem die Nummer zwei und drei der Torjägerliste aufeinander. Außerdem spielt die besten Heimmannschaft der Liga gegen das zweitbeste Auswärtsteam. Der BVB holte bislang zuhause 27 Punkte, die Werkself 18 Punkte auf fremden Plätzen.

VfL Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 17.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Zwei Siege für Wolfsburg, ein Unentschieden - das ist die kurze Erstliga-Geschichte dieser Partie. Beim Hinspiel traten die "Wölfe" übrigens als Tabellenführer an - und gewannen mit 2:0.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Seit dem 6. November wartet der VfL Wolfsburg auf einen Sieg in der Liga. Mut machen dürfte dem VfL vor dem Duell gegen den Tabellen-18. Greuther Fürth ein Blick in die Statistik. Die jüngsten vier Partien gegen ein Tabellenschlusslicht konnte Wolfsburg alle gewinnen. Zuletzt gab es am 25. Spieltag der vergangenen Saison einen 5:0-Erfolg gegen Schalke. Gegner Greuther Fürth hat sich allerdings nach einer Serie mit zwölf Niederlagen gefangen. Von den jünsgten sechs Spielen ging nur die Partie gegen Dortmund verloren.

Quelle: red