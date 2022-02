FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Alle drei bisherigen Bundesligaduelle gingen an die Bayern. Eine echte "Klatsche" war bisher aber nicht dabei. Die Tordifferenz beträgt aus Fürther Sicht -7.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Es ist das Spiel zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenletzten. Die Münchener haben viermal so viele Punkte geholt wie das Kleeblatt und dennoch dürfte die Stimmung in Fürth gerade besser sein als in München. Denn das Schlusslicht hat von den letzten acht Spielen nur zwei verloren und so ein bisschen glimmt sie noch, die Hoffnungsflamme auf den Klassenerhalt.

Auch die Bayern haben von ihren letzten acht Partien zwei verloren. Am Wochenende gegen den VfL Bochum sogar mit 2:4 und auch das 1:1 unter der Woche gegen Salzburg, bei dem die Mannschaft von Julian Nagelsmann lange in Rückstand lag, dürfte nicht gerade zur Verbesserung der Atmosphäre beigetragen haben. Alles andere als ein Münchener Erfolg wäre aber eine Sensation. Die Münchener verloren zuletzt 2008 gegen ein Schlusslicht - 0:2 gegen Energie Cottbus. Doppeltorschütze war Branko Jelic.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Es ist das hundertste Bundesliga-Duell der beiden Borussias - die letzten beiden gingen an die Gladbacher, die elf davor allesamt an den BVB. Seit 2013 gab es kein Remis mehr. Siegtorschütze im Hinspiel war Denis Zakaria, der ja aber bekanntlich nicht mehr in Gladbach spielt.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Alles schaut natürlich auf Marco Rose, der gegen seinen Ex-Klub einen Dreier gut gebrauchen kann. Vor allem nach der schwachen Vorstellung in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Rose wiederum schaut wahrscheinlich besonders auf seinen zuletzt verletzten Topstürmer. Ein Einsatz von Erling Haaland würde die Aufgabe für den BVB sicherlich erleichtern. Der fehlte nämlich auch im Hinspiel und schoss in seinen letzten beiden Spielen gegen Gladbach jeweils zwei Tore. Aktuell sieht es allerdings nicht so aus, als würde der Norweger spielen können.

Hertha BSC - RB Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Die Hertha ist so etwas wie der Lieblingsgegner von RB Leipzig. In elf Bundesligaduellen holte RB neun Siege, verlor nur einmal. Das Hinspiel endete gar 6:0.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Die Trainerwechsel bei beiden Mannschaften haben sich sehr unterschiedlich ausgewirkt. Während Tayfun Korkut bei den Berlinern im Schnitt sogar weniger Punkte pro Partie holt als Vorgänger Pal Dardai und nun schon sechs Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen hat, hat Domenico Tedesco frischen Wind nach Leipzig gebracht. Als er RB Anfang Dezember übernahm, stand man auf Platz 11, inzwischen sind die Leipziger Vierter und belegen in der Rückrundentabelle sogar Platz zwei.

Dieser Livestream ist ab dem 19.02.2022 18.00 Uhr abrufbar















19.02. | die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga, ab 18 Uhr. Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 19.02.2022. Das Erste.

Quelle: red