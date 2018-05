Wer Stefan Kießling in diesen letzten Wochen und Tagen seiner aktiven Karriere über den Weg läuft, der könnte stutzig werden. Da ist dieses leichte Humpeln, das man nur sieht, wenn man ganz genau darauf achtet. Es passt nicht zum Bild des Torjägers, der im Zweikampf weder sich noch seine Gegenspieler schonte.

Aber es ist eben da und wird auch nicht wieder weggehen. Seit mehr als zwei Jahren plagt sich Kießling mit Hüftproblemen, er hat einen Knorpelschaden und Arthrose, im Sommer hört er auf - die Schmerzen lassen sich mit dem Profifußball nicht mehr vereinbaren. Morgens, sagte Kießling im Gespräch mit der Zeitung "Die Zeit", falle es ihm oft schwer, sich die Socken anzuziehen oder die Schuhe zuzubinden.

Ein emotionaler Abschied

Wenn Bayer Leverkusen am Samstag (12.05.2018) im Heimspiel gegen Hannover 96 um den Einzug in die Champions League kämpft, wird Kießling ein letztes Mal als Aktiver dabei sein. Und das ausgerechnet gegen Hannover, trotz Anfragen vom FC Arsenal und anderen Spitzenklubs bis heute der einzige Verein, für den Kießling Leverkusen beinahe einmal verlassen hätte.

Ende 2016 war das und Kießling unter Trainer Roger Schmidt nur noch Ersatz. Der Wechsel zu den Niedersachsen stand bevor, doch dann stand sich Kießling gewissermaßen selbst im Weg: Er durfte gegen Gladbach plötzlich wieder von Beginn an spielen, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Einer der besten Stürmer der Bundesliga

"Das war völlig verrückt" , sagte Kießling der "Zeit". "Eigentlich sah es vor dem Spiel danach aus, dass es mein letztes für Leverkusen sein würde. Doch am nächsten Tag kam Rudi Völler zu mir und sagte: Pass auf, den Wechsel kannst du vergessen. Jetzt brauchen wir nicht einmal mehr darüber zu reden."

Bilder aus einer anderen Zeit: Stefan Kießling im Jahr 2009 als Einpeitscher mit Megafon

Fünfzehn Jahre lang war Kießling Profi, zunächst in Nürnberg und dann zwölf Jahre bei Bayer. Hinter ihm liegt eine bewegte Karriere. Kießling gehörte zu den besten Bundesliga-Angreifern im letzten Jahrzehnt, erzielte 144 Tore in 402 Bundesligaspielen, wurde einmal Torschützenkönig und holte mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2010 die Bronzemedaille. Jetzt tritt er ab.

Die Fans werden ihn nicht vergessen

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass der Abschied emotional werden wird. Und ich gehe fest davon aus, dass es Tage oder Wochen geben wird, in denen ich vieles vermissen werde" , sagte Kießling. Er wird Bayer Leverkusen erhalten bleiben und einen Job im administrativen Bereich übernehmen. Nicht nur seine Vereinsverbundenheit, sondern auch das abgeschlossene Studium zum Sportmanager qualifizieren ihn dafür.

Wurde häufig bejubelt: Stefan Kießling (v.).

Leverkusens Fans werden sich freuen, sie verehren ihren "Kies" wie keinen anderen Spieler im Kader. Weil er blieb, obwohl er woanders mehr Geld hätte verdienen können und sicher auch mehr Ruhm ernten. Und weil es auch seine Tore waren, die Leverkusen in der verkorksten Spielzeit 2016/17 vor dem Abstieg retteten. In den letzten vier Spielen traf Kießling dreimal, darunter im Derby gegen den 1. FC Köln. Fußball-Fans vergessen das nicht.

Erst die Ehrenrunde, dann die Party

Und deshalb ist davon auszugehen, dass sich auch die Anhänger etwas einfallen lassen werden, um Kießling zu würdigen. Vom Verein wird es neben warmen Worten sicher auch Blumen geben, und auch Kießling hat sich etwas überlegt. Vielleicht ließ man ihm auch keine Wahl. "Nach dem Spiel werde ich eine Ehrenrunde laufen, da freuen sich die Kinder schon jetzt drauf. Danach wird im privaten Kreis gefeiert, sicher auch mal etwas länger, dann darf ich das ja. Und wenn die Kinder Schulferien haben, fahren wir zusammen in den Urlaub. Ab in die Sonne, ganz ohne Trainingsplan" , sagte Kießling.

Ein wenig muss die Party noch warten. Denn für Leverkusen geht es noch um die Qualifikation zur Champions League, ein Sieg, am besten ein deutlicher, gegen Hannover ist Pflicht. Und Stefan Kießling wäre nicht Stefan Kießling, wenn er nicht heiß darauf wäre, sich mit dem Einzug in die Königsklasse zu verabschieden. Schmerzen hin oder her.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 12.05.2018 | 02:27:00 Std. | Verfügbar bis 12.05.2018 | Das Erste

tb | Stand: 11.05.2018, 14:13