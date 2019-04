Wolfsburg war zu Beginn die dominierende Mannschaft, konnte sich aber kaum Torchancen herausspielen, was vor allem an einer gut sortierten 96-Abwehr lag. In der 30. Minute stellte dann Hannovers Stürmer Hendrick Weydandt den Spielverlauf auf den Kopf, als er einen Konter nach klasse Pass von Linton Maina zum 1:0 für die Gäste abschloss.

Steffen trifft zum schnellen Ausgleich

Die Hannoveraner Glücksseligkeit hielt aber nur rund zwei Minuten. Dann schlug Wolfsburgs Kapitän Josuha Guilavogui eine Flanke in den Strafraum, wo sich Renato Steffen gegen den deutlich größeren Kevin Wimmer durchsetzte und zum Ausgleich traf (32.).

Hannover präsentiert sich keineswegs wie ein sicherer Absteiger und kam nach dem Seitenwechsel zu vielversprechenden Chancen. Genki Haraguchi scheiterte jedoch zwei Mal am glänzend parierenden Pervan (51.; 59.). In beiden Fällen hätte ein Pass auf den besser postierten Mitspieler die sichere Führung für 96 bedeutet.

Steffen schnürt den Doppelpack

Das sollte sich rächen. In der 71. Minute leitete der eingewechselte Daniel Ginczek einen Pass von Robin Knoche geschickt auf Steffen weiter, der frei vor 96-Torwart Michael Esser den Doppelpack schnürte.

Hannover drängte in der Folge auf den Ausgleich, kassierte stattdessen aber das dritte Gegentor. Jerome Roussillon schloss einen Konter nach Vorarbeit von Yunus Malli zum 3:1 für Wolfsburg ab. Das war die Entscheidung.

Hannover empfängt Mönchengladbach

Hannover nun am kommenden Samstag (13.04.2019) gegen Borussia Mönchengladbach die Chance, den Negativlauf zu stoppen. Der VfL Wolfsburg muss zur gleichen Zeit bei RB Leipzig antreten.