SC Paderborn - FC Schalke 04 1:5

Schalke dreht nach Rückstand in Paderborn auf

Mit einem 5:1 (1:1) beim SC Paderborn hat Schalke 04 am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze hergestellt.