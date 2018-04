Die Wolfsburger haben damit einen Absturz auf den Relegationsrang verhindert und sind gleichzeitig bis auf einen Punkt an Tabellennachbar Freiburg herangerückt. Daniel Didavi war mit einem Doppelpack der Mann des Tages (2./83.). Freiburgs Stürmer Nils Petersen vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Didavi trifft früh

Der VfL erwischte einen Traumstart und ging schon mit dem ersten Torschuss in Führung. Nach einer missglückten Abwehraktion von Freiburgs Innenverteidiger Manuel Gulde kam Didavi an den Ball und traf mit einem satten Schuss in untere linke Toreck. Mehr kam von den Wolfsburgern in der ersten Halbzeit aber offensiv nicht mehr.

Stattdessen nahm der SC Freiburg vor 24.000 Zuschauern das Heft in die Hand, strahlte dabei aber keinerlei Torgefahr aus. Der einzige Ertrag der Offeniv-Bemühungen war eine Reihe von Eckstößen, die aber allesamt verpufften.

Keine Durchschlagskraft auf beiden Seiten

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Freiburg lief an, kam aber kaum entscheidend in den Wolfsburger Strafraum. Der VfL setzt offensiv zwar einige Akzente, ließ aber auch die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Das änderte sich in der 83. Minute, als der eingewechselte Divock Origi den Freiburger Cagla Söyüncü an der Torauslinie stehen ließ und den Ball in den Rücken der Abwehr zu Didavi spielte. Der 28-Jährige schloss aus knapp 13 Metern ab und ließ Alexander Schwolow im Wolfsburger Tor keine Chance.

Petersen scheitert vom Punkt

In der Nachspielzeit bekam Freiburg noch eine Chance auf den Anschlusstreffer. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied nach einem Handspiel des Wolfsburgers Robin Knoche im eigenen Strafraum auf Elfmeter. Petersen trat an, aber VfL-Keeper Coen Kasteels hatte aber keine Probleme mit dem unplatzierten Schuss.

Für den VfL Wolfsburg geht es schon am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter. Der SC Freiburg tritt am darauffolgenden Montag zum nächsten Kellerduell beim FSV Mainz 05 an.