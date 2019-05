Gladbach mit engagiertem Beginn

Die erste Chance der Partie hatte sich den Gästen geboten, die engagierter begannen als zuletzt in Stuttgart und gegen Hoffenheim. Doch der Schuss von Denis Zakaria nach sieben Minuten strich knapp am linken Pfosten vorbei. Auch Josip Drmic, der erstmal in dieser Saison und völlig überraschend in der Startelf stand, hätte Gladbach kurz danach in Führung bringen können, sein Versuch wurde aber geblockt.

Nach einer Viertelstunde lösten sich die Nürnberger aber zunehmend vom Druck der Borussen und spielte vor allem über die rechte Außenbahn mit dem schnellen Virgil Misidjan immer wieder zügig nach vorne. Echte Chancen ergaben sich aber kaum, immer wieder blockten Nico Elvedi oder Jordan Beyer die Hereingaben, kurz vor der Pause warf sich dann Matthias Ginter in einen Kracher von Hanno Behrens und verhinderte so die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung der Nürnberger.

Gladbach hat nun am letzten Spieltag Borussia Dortmund zu Gast. Die Nürnberger müssen beim SC Freiburg antreten.