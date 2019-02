Der 1. FC Nürnberg hat seine Niederlagenserie beendet. Am Samstag (02.02.2019) holte Nürnberg gegen Werder Bremen ein 1:1 (0:0). Johannes Eggestein hatte Werder in der 64. Minute in Führung gebracht, ehe Mikael Ishak kurz vor Schluss ausglich (87.).

Nürnberg reicht dieser eine Punkt, um das Tabellenende zu verlassen und an Hannover 96 vorbei auf Platz 17 zu ziehen. Bremen steht nun auf Platz zehn.

Viel Kampf, wenig Glanz

Eine halbe Stunde lang tat sich kaum etwas vor den 35.753 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion. Bremen agierte kontrolliert, aber äußerst unterkühlt und noch nicht mit dem Zug zum Tor, den sie beim spektakulären 2:2 gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche entwickelt hatten. Und der Club? Ohne Winterneuzugang Ivo Ilicevic (Trainingsrückstand) war wie immer stetes Bemühen zu attestieren, zündende Ideen fehlten zumeist - auch das war wie immer.

Als Matheus Pereira (14.) aus guter Position seinen Teamkollegen Virgil Misidjan abschoss, ging immerhin ein Raunen durchs Stadion - ebenso wie bei Tim Leibolds (30.) gefährlicher Flanke. Bremens Coach Kohfeldt wirkte nicht glücklich über die Vorstellung seiner Elf gegen ein Team, das seinen letzten Sieg am 29. September 2018 und den letzten Punktgewinn am 3. Dezember 2018 gefeiert hatte.

Nur vereinzelt lief der Ball mit Tempo und Raffinesse durch die Bremer Reihen - und immer dann schienen die Nürnberger auch sofort verletzlich. Nach einem Doppelwechsel in der Pause wurde das Bremer Spiel etwas zupackender. Maximilian Eggestein (59.) hatte nach einer knappen Stunde auch endlich den ersten gefährlichen Werder-Torschuss.

Joker Ishak sticht

Kurz darauf war der Club dann defensiv unsortiert - und der eingewechselte Johannes Eggestein nutzte die Unordnung. Nach einem Schuss von Pereira (73.) verpasste Club-Kapitän Hanno Behrens aus kurzer Entfernung noch den Ausgleich, den Ishak kurz vor Spielende nach einem Steilpass von Pereira erzielte.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt beiden Mannschaften nicht. Der 1. FC Nürnberg tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag (05.02.2019) ab 18.30 Uhr beim Hamburger SV an, Werder Bremen spielt später am Abend gegen Borussia Dortmund.

tbe | Stand: 02.02.2019, 14:02