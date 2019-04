1. FSV Mainz 05

Fortuna brauche ein paar Minuten, um sich von dem frühen Rückstand zu erholen. Dann wurden die Düsseldorfer aber mutiger und belohnten sich in der 19. Minute mit dem Ausgleich. Benito Raman bediente Lukebakio am Fünfmeterraum, wo sich der Stürmer gegen Alexander Hack und Torwart Florian Müller durchsetzte und einschob.

Lukebakio scheitert vom Punkt

In der zweiten Halbzeit wurde es dann knifflig für die Mainzer. Schiedsrichter Martin Schmidt entschied nach Videobeweis auf Elfmeter für die Fortuna. Hack hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt. Lukebakio trat an, traf aber nur den linken Pfosten (58.). "Kein Vorwurf an Dodi. Beim Elfmeter kann man immer scheitern" , sagte Ayhan.

Fortuna war in dieser Phase das bessere Team, verpasste aber die erneute Führung. Das sollte sich rächen. In der 67. Minute traf Oniswio nach Vorarbeit von Aaron Martin zum 2:1 für den FSV und stellte so den Spielverlauf auf den Kopf.

Mateta trifft zur Entscheidung

Mainz drängte in der Folge auf die Entscheidung, musste aber bis zur 87. Minute warten. Jean-Paul Boëtius spielte Mateta mit einem punktgenauen Pass im Strafraum frei. Der Stürmer ließ Fortuna-Torwart Michael Rensing mit einem Übersteiger aussteigen und traf zum 3:1. Dann wurde gefeiert.

Mainz muss nun am kommenden Samstag (27.04.2019) in Hannover antreten. Fortuna empfängt zur gleichen Zeit Werder Bremen.